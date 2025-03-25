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Dünya Kupası Elemeleri'ne Osimhen damgası! Nijerya, Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı

Dünya Kupası Elemeleri'ne Osimhen damgası! Nijerya, Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı
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Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde konuk ettiği Zimbabve 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın tek golünü 74. dakikada Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen attı. Osimhen böylelikle milli takımdaki son 2 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde sahasında Zimbabve ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

NİJERYA'NIN TEK GOLÜ OSIMHEN'DEN GELDİ

Nijerya, 74. dakikada Victor Osimhen ile öne geçti. Zimbabve, bu gole 90. dakikada Tawanda Chirewa ile cevap verdi. Takımının tek golünü atan Osimhen, 87 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekipte Bright Osayi-Samuel ise 90 dakika forma giydi.

Dünya Kupası Elemeleri'ne Osimhen damgası! Nijerya, Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı

2 MAÇTA 3 GOL ATTI

Ruanda ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçta da 2 gol birden atan yıldız golcü, böylelikle Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son 2 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşamış oldu. Bu sonucun ardından Nijerya 7, Zimbabve 4 puana yükseldi. Nijerya, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Ruanda ile karşılaşacak. Zimbabve, Benin deplasmanına gidecek.

Dünya Kupası Elemeleri'ne Osimhen damgası! Nijerya, Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 30 maça çıktı. Osimhen, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de attığı 20 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Nijeryalı golcü, maç başına 1.2'lik gol katkısı oranı yakaladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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