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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası

İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü gününde Çekya'ya 9-7 mağlup olurken Macaristan'ı ise 6-3 yenmeyi başardı.

İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü gününde Çekya'ya 9-7 mağlup olurken Macaristan'ı ise 6-3 yenmeyi başardı.

Cenevre şehrinde devam eden şampiyonada beşinci maçını Çekya'ya karşı oynayan milliler rakibine 9-7 yenilirken, altıncı maçında ise Macaristan'ı 6-3 yendi ve organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

Türkiye bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Macaristan, İsviçre, Türkiye, Curling, Spor, Haberler

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