Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İlk Gün Sonuçları Açıklandı

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın ilk gününde A, B, C ve D gruplarında toplam 8 maç oynandı. Tayland, Mısır'ı 3-1 mağlup ederken, Hollanda İsveç karşısında 3-2 galip geldi. Diğer sonuçlar ise; Belçika-Küba 3-0, İtalya-Slovakya 3-0, Brezilya-Yunanistan 3-0, Porto Riko-Fransa 1-3, Çekya-Arjantin 1-3, ABD-Slovenya 3-1 şeklinde gerçekleşti.

NAKHON Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı.

Organizasyonun ilk gününde A, B, C ve D gruplarında toplam 8 maç oynandı.

Günün sonuçları şöyle:

A Grubu: (Bangkok)

Tayland-Mısır: 3-1

Hollanda-İsveç: 3-2

B Grubu: (Phuket)

Belçika-Küba: 3-0

İtalya- Slovakya : 3-0

C Grubu: (Chiang Mai)

Brezilya- Yunanistan : 3-0

Porto Riko-Fransa: 1-3

D Grubu: (Nakhon Ratchasima)

Çekya- Arjantin : 1-3

ABD- Slovenya : 3-1

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
