Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İlk Gün Sonuçları Açıklandı
Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın ilk gününde A, B, C ve D gruplarında toplam 8 maç oynandı. Tayland, Mısır'ı 3-1 mağlup ederken, Hollanda İsveç karşısında 3-2 galip geldi. Diğer sonuçlar ise; Belçika-Küba 3-0, İtalya-Slovakya 3-0, Brezilya-Yunanistan 3-0, Porto Riko-Fransa 1-3, Çekya-Arjantin 1-3, ABD-Slovenya 3-1 şeklinde gerçekleşti.
NAKHON Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı.
Organizasyonun ilk gününde A, B, C ve D gruplarında toplam 8 maç oynandı.
Günün sonuçları şöyle:
A Grubu: (Bangkok)
Tayland-Mısır: 3-1
Hollanda-İsveç: 3-2
B Grubu: (Phuket)
Belçika-Küba: 3-0
İtalya- Slovakya : 3-0
C Grubu: (Chiang Mai)
Brezilya- Yunanistan : 3-0
Porto Riko-Fransa: 1-3
D Grubu: (Nakhon Ratchasima)
Çekya- Arjantin : 1-3
ABD- Slovenya : 3-1
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor