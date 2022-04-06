Dünya, Benzema'yı konuşuyor! Sadece 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti

Real Madrid, Karim Benzema'nın akıllara durgunluk veren performansıyla Chelsea'ye kabusu yaşattı. İspanyol devinin Fransız golcüsü, 25 dakika içinde 3 gol atarak Maviler'i oldukça zor duruma soktu.

ÜST ÜSTE 2 MAÇTA HAT-TRICK YAPTI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain'e 3 gol atarak, Real Madrid'e çeyrek finali getiren Karim Benzema, Chelsea karşısında da şovunu yaptı. İngiliz devinin filelerini 21, 24 ve 46. dakikada havalandıran yıldız futbolcununperformansı sosyal medyaya damga vurdu.

"KARIM BENZEMA, TWEET BU KADAR"

Paris Saint-Germain'e karşı 17 dakikada 3 gol atan Benzema, Chelsea karşısında ise 25 dakikada hat-trick yaptı. Yıldız futbolcu için Real Madrid resmi sosyal medya hesabından, "Karim Benzema. Tweet bu kadar" paylaşımı yapıldı.

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