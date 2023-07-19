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Dünya, Arda Turan'ın son halini konuşuyor: Bu gerçek olamaz

Spor Haberleri

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın antrenmanda çektirdiği fotoğraf dünya basınında da yankı buldu. Eski Barcelonalı futbolcu için Katalan devine yakın bir hesaptan paylaşılan görsele birçok yabancı futbolsever yorum yaptı. Arda'nın Messi ile aynı yaşta olduğuna dikkat çeken futbolseverler "46 yaşında gibi" ve "Bu gerçek olamaz" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın antrenmandaki fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Çiçeği burnunda hocanın beyazlamış saçı ve sakalı dünya basınında da geniş yer buldu. Dailymail, Barcelona'ya yakın bir hesabın paylaştığı Arda Turan fotoğrafına, yabancı futbolseverlerin yaptığı yorumları haberleştirdi.

MESSI İLE AYNI YAŞTA OLDUĞU VURGULANDI

Dailymail'in haberinde 36 yaşındaki Arda Turan'ın Inter Miami'ye yeni imza atan eski takım arkadaşı Lionel Messi ile aynı yaşta olduğuna dikkat çekildi.

FUTBOLSEVERLER ŞOKE OLDU

Sosyal medyada birçok yabancı futbolsever, Arda Turan'ın fotoğrafına yüzlerce yorum yaptı. Yorumlar arasında en çok "46 yaşında gibi" ve "Bu gerçek olamaz" ifadeleri kullanıldı.

Dünya, Arda Turan'ın son halini konuşuyor: Bu gerçek olamazHesaptan yapılan paylaşım

Paylaşıma yabancı futbolseverlerden gelen yorumlar şöyle:

Dünya, Arda Turan'ın son halini konuşuyor: Bu gerçek olamaz58 yaşında gibi görünüyor

Dünya, Arda Turan'ın son halini konuşuyor: Bu gerçek olamaz46 yaşında gibi görünüyor

Dünya, Arda Turan'ın son halini konuşuyor: Bu gerçek olamazBu gerçek olamaz

Dünya, Arda Turan'ın son halini konuşuyor: Bu gerçek olamazBu gerçekten o mu? Çok hızlı yaşlandı. 60 yaşında gibi görünüyor

Dünya, Arda Turan'ın son halini konuşuyor: Bu gerçek olamazO, 36 mı?

Dünya, Arda Turan'ın son halini konuşuyor: Bu gerçek olamazDailyMail'in haberi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Arda Turan Barcelona Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Boray Borton:

Dünyada kimsenin işi gücü, derdi endişesi kalmamış Arda'yı konuşuyor. Hangi paralel dünya ki o dünya...

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YİĞİT TÜRKALP:

KENDİN BİTİREN ADAM

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Ali ihsan:

türkiyede yaşamak hiç stresli değil

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