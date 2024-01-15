Dries Mertens, Kayserispor maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi
Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Kayserispor maçının sonunda galibiyeti kutlamak için taraftarlara 3'lü çektirdi.
Galatasaray'ın Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Kayserispor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 2-1 yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla beraber kutladı. Maçta galibiyet golünü atan Belçikalı futbolcu Dries Mertnes, kale arkasındaki taraftarlara 3'lü çektirdi. - İSTANBUL