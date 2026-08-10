Süper Lig 2026-27'de 14 takım teknik direktörüyle devam, 4'ünde değişiklik
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda 18 takımdan 14'ü mevcut teknik direktörüyle yola devam ederken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Eyüpspor ve Amed Sportif Faaliyetler yeni hocalarla sahaya çıkacak. Ligde 12 Türk, 6 yabancı teknik adam görev alacak.
Trendyol Süper Lig'de 14 Ağustos Cuma günü başlayacak 2026-2027 sezonunda mücadele edecek 18 takımdan 14'ünde teknik direktörler koltuğunu korurken, 4'ünde yeni çalıştırıcılar görev yapacak.
AA'nın Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırladığı dosya haberlerde teknik adamlar ele alındı.
Ligde son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın yanı sıra Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa, Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor ve Trabzonspor, geride kalan sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle başarı kovalayacak.
Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Eyüpspor ve Fenerbahçe ise 2026-2027 sezonunu yeni teknik adamlarıyla açacak.
Teknik direktörlerin 12'si Türk
Süper Lig'de yeni sezonda mücadele edecek 18 takımın 12'sinde Türk, 6'sında yabancı teknik direktör görev alacak.
Çaykur Rizespor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa, Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor, 2026-2027 sezonuna Türk teknik adamlarla başlayacak.
Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK, Göztepe ve Samsunspor ise yeni sezona yabancı teknik direktör yönetiminde girecek.
Sadece Okan Buruk şampiyonluk yaşadı
Okan Buruk, Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörler arasında şampiyonluk yaşayan tek isim olarak öne çıkıyor.
Buruk, ligde son 4 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.
Deneyimli teknik adam, İstanbul Başakşehir ile de 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
9 teknik adam, "Dört büyükler"de oynadı
Süper Lig'deki 9 teknik direktör, futbolculuk kariyerinde "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.
Okan Buruk (Galatasaray, Beşiktaş ), Emre Belözoğlu (Galatasaray, Fenerbahçe), Fatih Tekke (Trabzonspor, Beşiktaş ), Selçuk İnan (Trabzonspor, Galatasaray), İsmail Kartal (Fenerbahçe), Stanimir Stoilov (Fenerbahçe), Metin Diyadin (Fenerbahçe), Uğur Uçar (Galatasaray) ve Joao Pereira (Trabzonspor), futbolculuk kariyerinde "Dört büyükler"de görev yaptı.
En çok şampiyonluğa Fatih Terim ulaştı
Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör ünvanını açık ara farkla elinde bulunduruyor.
Tecrübeli teknik adam, tümü Galatasaray'da toplam 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Terim, dört farklı dönemde görev yaptığı sarı-kırmızılı takımla 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Trendyol Süper Lig'de Terim'den sonra en fazla şampiyonluğa ulaşan isimler ise 5 kez ile Okan Buruk, 4 kez ile de bu başarıyı tekrarlayan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı oldu.
Türkiye'de istikrar rekoru yıllardır Gordon Milne'de
Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'nin elinde bulunuyor.
İngiliz futbol adamı, siyah-beyazlılarda 1987-1988 sezonu başından itibaren aralıksız 6,5 yıl görev yaparak Türkiye'nin en üst liginde aralıksız en uzun süre bir takım çalıştıran teknik direktör ünvanını aldı.
Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik adamlık yaptı.
Süper Lig'de en fazla maça çıkan Rıza Çalımbay
Rıza Çalımbay, Süper Lig'de en çok maçta görev yapan teknik adam konumunda bulunuyor.
Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Hatayspor'u çalıştıran Çalımbay, Türkiye'nin en üst kademe liginde 2001'den bu yana 661 kez teknik direktör olarak saha kenarında yer aldı.
Rıza Çalımbay'ı 634 müsabakada görev alan Şenol Güneş ile 621 maça çıkan Samet Aybaba takip etti.
Son 19 sezonda "yabancı" şampiyon yok
Süper Lig'de son 19 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar, bu başarıyı Türk teknik direktörler yönetiminde kazandı.
Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başındaki Brezilyalı Arthur Zico, Türkiye'de şampiyonluk yaşadı.
Söz konusu sezondan sonra tüm lig şampiyonluklarına Türk teknik adamların çalıştırdığı ekipler ulaştı.
Süper Lig'de 2006-2007 sezonundan bu yana şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şunlar:
|Sezon
|Takım
|Teknik direktör
|2007-2008
|Galatasaray
|Cevat Güler
|2008-2009
|Beşiktaş
|Mustafa Denizli
|2009-2010
|Bursaspor
|Ertuğrul Sağlam
|2010-2011
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|2011-2012
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2012-2013
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2013-2014
|Fenerbahçe
|Ersun Yanal
|2014-2015
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|2015-2016
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|2016-2017
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|2017-2018
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2018-2019
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2019-2020
|Medipol Başakşehir
|Okan Buruk
|2020-2021
|Beşiktaş
|Sergen Yalçın
|2021-2022
|Trabzonspor
|Abdullah Avcı
|2022-2023
|Galatasaray
|Okan Buruk
|2023-2024
|Galatasaray
|Okan Buruk
|2024-2025
|Galatasaray
|Okan Buruk
|2025-2026
|Galatasaray
|Okan Buruk
Teknik direktörler
Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda görev yapacak teknik direktörler ile geçen sezon sonu itibarıyla bu takımları çalıştıran isimler şöyle:
|Takım
|Teknik direktör
|Ülkesi
|Geçen sezon sonu
|Amed Sportif Faaliyetler
|Besnik Hasi
|Arnavutluk
|Sertaç Küçükbayrak
|Beşiktaş
|Vincenzo Italiano
|İtalya
|Sergen Yalçın
|Corendon Alanyaspor
|Joao Pereira
|Portekiz
|Joao Pereira
|Çaykur Rizespor
|Recep Uçar
|Türkiye
|Recep Uçar
|Çorum FK
|Uğur Uçar
|Türkiye
|Uğur Uçar
|Erzurumspor FK
|Serkan Özbalta
|Türkiye
|Serkan Özbalta
|Eyüpspor
|Özhan Pulat
|Türkiye
|Atila Gerin
|Fenerbahçe
|İsmail Kartal
|Türkiye
|Domenico Tedesco
|Galatasaray
|Okan Buruk
|Türkiye
|Okan Buruk
|Gaziantep FK
|Mirel Radoi
|Romanya
|Mirel Radoi
|Gençlerbirliği
|Metin Diyadin
|Türkiye
|Metin Diyadin
|Göztepe
|Stanimir Stoilov
|Bulgaristan
|Stanimir Stoilov
|İstanbul Başakşehir
|Nuri Şahin
|Türkiye
|Nuri Şahin
|Kasımpaşa
|Emre Belözoğlu
|Türkiye
|Emre Belözoğlu
|Kocaelispor
|Selçuk İnan
|Türkiye
|Selçuk İnan
|Konyaspor
|İlhan Palut
|Türkiye
|İlhan Palut
|Samsunspor
|Thorsten Fink
|Almanya
|Thorsten Fink
|Trabzonspor
|Fatih Tekke
|Türkiye
|Fatih Tekke