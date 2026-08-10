Süper Lig 2026-27'de 14 takım teknik direktörüyle devam, 4'ünde değişiklik

Trendyol Süper Lig'de 14 Ağustos Cuma günü başlayacak 2026-2027 sezonunda mücadele edecek 18 takımdan 14'ünde teknik direktörler koltuğunu korurken, 4'ünde yeni çalıştırıcılar görev yapacak.

AA'nın Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırladığı dosya haberlerde teknik adamlar ele alındı.

Ligde son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın yanı sıra Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa, Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor ve Trabzonspor, geride kalan sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle başarı kovalayacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Eyüpspor ve Fenerbahçe ise 2026-2027 sezonunu yeni teknik adamlarıyla açacak.

Teknik direktörlerin 12'si Türk

Süper Lig'de yeni sezonda mücadele edecek 18 takımın 12'sinde Türk, 6'sında yabancı teknik direktör görev alacak.

Çaykur Rizespor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa, Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor, 2026-2027 sezonuna Türk teknik adamlarla başlayacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK, Göztepe ve Samsunspor ise yeni sezona yabancı teknik direktör yönetiminde girecek.

Sadece Okan Buruk şampiyonluk yaşadı

Okan Buruk, Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörler arasında şampiyonluk yaşayan tek isim olarak öne çıkıyor.

Buruk, ligde son 4 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.

Deneyimli teknik adam, İstanbul Başakşehir ile de 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

9 teknik adam, "Dört büyükler"de oynadı

Süper Lig'deki 9 teknik direktör, futbolculuk kariyerinde "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.

Okan Buruk (Galatasaray, Beşiktaş ), Emre Belözoğlu (Galatasaray, Fenerbahçe), Fatih Tekke (Trabzonspor, Beşiktaş ), Selçuk İnan (Trabzonspor, Galatasaray), İsmail Kartal (Fenerbahçe), Stanimir Stoilov (Fenerbahçe), Metin Diyadin (Fenerbahçe), Uğur Uçar (Galatasaray) ve Joao Pereira (Trabzonspor), futbolculuk kariyerinde "Dört büyükler"de görev yaptı.

En çok şampiyonluğa Fatih Terim ulaştı

Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör ünvanını açık ara farkla elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, tümü Galatasaray'da toplam 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Terim, dört farklı dönemde görev yaptığı sarı-kırmızılı takımla 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Trendyol Süper Lig'de Terim'den sonra en fazla şampiyonluğa ulaşan isimler ise 5 kez ile Okan Buruk, 4 kez ile de bu başarıyı tekrarlayan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı oldu.

Türkiye'de istikrar rekoru yıllardır Gordon Milne'de

Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'nin elinde bulunuyor.

İngiliz futbol adamı, siyah-beyazlılarda 1987-1988 sezonu başından itibaren aralıksız 6,5 yıl görev yaparak Türkiye'nin en üst liginde aralıksız en uzun süre bir takım çalıştıran teknik direktör ünvanını aldı.

Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik adamlık yaptı.

Süper Lig'de en fazla maça çıkan Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de en çok maçta görev yapan teknik adam konumunda bulunuyor.

Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Hatayspor'u çalıştıran Çalımbay, Türkiye'nin en üst kademe liginde 2001'den bu yana 661 kez teknik direktör olarak saha kenarında yer aldı.

Rıza Çalımbay'ı 634 müsabakada görev alan Şenol Güneş ile 621 maça çıkan Samet Aybaba takip etti.

Son 19 sezonda "yabancı" şampiyon yok

Süper Lig'de son 19 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar, bu başarıyı Türk teknik direktörler yönetiminde kazandı.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başındaki Brezilyalı Arthur Zico, Türkiye'de şampiyonluk yaşadı.

Söz konusu sezondan sonra tüm lig şampiyonluklarına Türk teknik adamların çalıştırdığı ekipler ulaştı.

Süper Lig'de 2006-2007 sezonundan bu yana şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şunlar:

Sezon Takım Teknik direktör 2007-2008 Galatasaray Cevat Güler 2008-2009 Beşiktaş Mustafa Denizli 2009-2010 Bursaspor Ertuğrul Sağlam 2010-2011 Fenerbahçe Aykut Kocaman 2011-2012 Galatasaray Fatih Terim 2012-2013 Galatasaray Fatih Terim 2013-2014 Fenerbahçe Ersun Yanal 2014-2015 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu 2015-2016 Beşiktaş Şenol Güneş 2016-2017 Beşiktaş Şenol Güneş 2017-2018 Galatasaray Fatih Terim 2018-2019 Galatasaray Fatih Terim 2019-2020 Medipol Başakşehir Okan Buruk 2020-2021 Beşiktaş Sergen Yalçın 2021-2022 Trabzonspor Abdullah Avcı 2022-2023 Galatasaray Okan Buruk 2023-2024 Galatasaray Okan Buruk 2024-2025 Galatasaray Okan Buruk 2025-2026 Galatasaray Okan Buruk

Teknik direktörler

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda görev yapacak teknik direktörler ile geçen sezon sonu itibarıyla bu takımları çalıştıran isimler şöyle:

Takım Teknik direktör Ülkesi Geçen sezon sonu Amed Sportif Faaliyetler Besnik Hasi Arnavutluk Sertaç Küçükbayrak Beşiktaş Vincenzo Italiano İtalya Sergen Yalçın Corendon Alanyaspor Joao Pereira Portekiz Joao Pereira Çaykur Rizespor Recep Uçar Türkiye Recep Uçar Çorum FK Uğur Uçar Türkiye Uğur Uçar Erzurumspor FK Serkan Özbalta Türkiye Serkan Özbalta Eyüpspor Özhan Pulat Türkiye Atila Gerin Fenerbahçe İsmail Kartal Türkiye Domenico Tedesco Galatasaray Okan Buruk Türkiye Okan Buruk Gaziantep FK Mirel Radoi Romanya Mirel Radoi Gençlerbirliği Metin Diyadin Türkiye Metin Diyadin Göztepe Stanimir Stoilov Bulgaristan Stanimir Stoilov İstanbul Başakşehir Nuri Şahin Türkiye Nuri Şahin Kasımpaşa Emre Belözoğlu Türkiye Emre Belözoğlu Kocaelispor Selçuk İnan Türkiye Selçuk İnan Konyaspor İlhan Palut Türkiye İlhan Palut Samsunspor Thorsten Fink Almanya Thorsten Fink Trabzonspor Fatih Tekke Türkiye Fatih Tekke

Kaynak: AA