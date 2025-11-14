Domenico Tedesco: Her maç sadece 3 puan ama derbiler çok önemlidir

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Derbiler çok özel maçlar. Kulüp ve taraftar için neyin önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bizim için de derbiler çok önemli. Her maç sadece 3 puan ama derbiler çok önemlidir gerçek bu. Bizim için Galatasaray maçından önce önümüzde Çaykur Rize spor ve Ferencvaros'a karşı çok önemli maçlarımız var" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertli ekibin son dönemdeki çıkışında herkesin etkisinin olduğunu söyleyen Domenico Tedesco, "Bu yükselişin tek bir kişiyle alakası yok. Sadece ben değil, tek başınıza bir şansınız olmaz. Bunun üstesinden hep beraber geldik. Samandıra'da çalışan herkes çok iyi iş çıkardı. Çok profesyoneller, aynı zamanda çok iyi insanlar. Türkiye'de başkan değiştikten sonra çalışmak kolay değil. Geldiğimizde herkes gergindi. Onlara 'Sakin olun, işinize odaklanın' dedim. Onlarda bunu çok iyi bir şekilde yaptı. Bu çıkış aynı zamanda oyuncularla ilgili bir durum. Sahada performans gösterenler onlar. Yüksek seviyede antrenmanlar yaptılar, bu benim için çok önemliydi çünkü elimizdeki tek araç bu. Devin (Özek) sakin kaldı, beni oyunculara ve çalışanlara tanıttı. Çok fazla bilgi verdik, hepsinin birleşimi bu sürecin sırrı oldu" sözlerini sarf etti.

'KAYBEDERSEK BENİM HATAMDIR'

Olumsuz durumlarda sorumluluğun kendisinde olduğunu aktaran Tedesco, "Ben bahane aramam. Kaybedersek benim hatamdır çünkü ben hayatımda hep böyleyim. Problemi hep kendimde ararım. Oyuncuların işlerine odaklanmaları gerekiyor. Etkileri olan şeylere odaklanmaları gerekiyor. Sahayı, hava durumunu değiştiremezsiniz. Plzen'de 2 saat farkıyla oynadık. Norveç'te bizim için maç gece yarısı gibi olacak. ya da hakem... Bizim için hiçbir farkı yok" şeklinde konuştu.

'DERBİLER ÇOK ÖZEL MAÇLAR'

1 Aralık'ta oynanacak Galatasaray derbisinin hatırlatılması üzerine Tedesco, "Derbiler çok özel maçlar. Kulüp ve taraftar için neyin önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bizim için de derbiler çok önemli. Her maç sadece 3 puan ama derbiler çok önemlidir gerçek bu. Her ülke farklı ama bence bu kural her yerde aynı. Almanya'da Schalke - Dortmund, Rusya'da Spartak Moskova - CSKA Moskova derbisi çok önemliydi. Bizim için Galatasaray maçından önce önümüzde Çaykur Rize spor ve Ferencvaros'a karşı çok önemli maçlarımız var" dedi.

40 yaşındaki İtalyan teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Ben etkimiz olan şeylere odaklanmayı tercih ediyorum. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum. Neden Galatasaray maçına odaklanalım ki? Bizim Fenerbahçe'ye odaklanmamız gerekiyor. Eğer Galatasaray maçını konuşursak, ondan önceki kendi maçlarımıza olan odağımızı düşürürüz. Bir komşun yeni araba aldıysa sen de o arabayı istersin ya da dersinki onun çimi benimkinden daha yeşil. O kıyas olursa hayat sağlıklı bir hayat olmuyor."

'KESİNLİKLE FORVET PROBLEMİMİZ YOK'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, forvet problemi olmadığını ve farklı opsiyonlarla sahaya çıkılabileceğini söyledi. Domenico Tedesco, "Kesinlikle bir forvet problemimiz yok. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri farklı oyuncular. Youssef makina gibi baskı yapıyor. Kontra baskı yapıyor. Bunun yanında şimdiye kadar 6 golü var ve bu hiç kötü değil. Talisca daha az süre aldı ama 5 golü var. Bence bu noktada hiç problemimiz yok. Dzeko daha fazla vücudunu kullanan hedef santrfor dediğimiz bir santrfor tarzı. Jhon da (Duran) bunu yapıyor. Youssef arkaya koşuları daha çok yapıyor. Farklı tarzlar ama çok mutluyuz. Ne demek istediğinizi biliyorum doğru çünkü farklı tipte forvet oyuncuları. Plzen maçında çift oynadığımızda bu da bizim için opsiyondu. Jhon geri dönüyor. Bazı maçlarda farklı opsiyonlar olabilir. 4-3-3 bize ne kadar pozitif gelse de bazen 4-4-2 de bir opsiyon bizim için" ifadelerini kullandı.

'ÇOK MAÇ OYNARSANIZ HER ZAMAN SARI KART GÖRME RİSKİ VARDIR'

Sarı kart cezası bulunan oyuncular için çözümleri bulunduğunu dile getiren Tedesco, "Sarı kart cezaları sezon içerisinde her zaman problemdir. Nelson (Semedo) Rize maçını kaçıracak. Milli takımda çok geç saatte oynayacak oyuncular var. O maçta da bazı değişiklikler gerekecek ama bu oyunun bir parçası. Çok maç oynarsanız her zaman sarı kart görme riski varır. Bu problem ama buna çözümlerimiz var. 2 sağ bekiniz olduğu zaman biri oynuyor. Sonra sarı karttan oynayamıyor ama artık 2 numaranın sırası geliyor ve bu durum hoşuma gidiyor. Senin sıran geldiyse senin sırandır" sözlerini sarf etti.

İtalyan teknik adam, Jayden Oosterwolde'nin Çaykur Rize spor maçında sarı kart görmesi halinde Galatasaray maçını kaçırma ihtimaliyle ilgili gelen soruya ise "Onunla bunun hakkında konuştum. Çaykur Rize spor maçı bizim için en önemli maç. Derbide oynamak istiyor ve bunu bilecek kadar akıllı bir oyuncu. Sarı kart görürse Çağlar Söyüncü hazır, problem yok" cevabını verdi.

'BİZİM İSTEDİĞİMİZ FUTBOLDA ÇOK GÜCE İHTİYACIMIZ VARDI'

Domenico Tedesco, yaz kampında takımla olmadığını ve oraya ilişkin bir bilgisi bulunmadığını belirtti. Kendi çalışmalarından bahseden Tedesco, "Ben kendi futbolum adına konuşabilirim, geçmiş takımlarımın datalarını biliyorum ve ben geldiğimde arada büyük bir fark vardı. Bizim istediğimiz futbola baktığınızda çok güce ihtiyacımız vardı. 3 günde bir maç yapıyoruz. Ancak bu şekilde güç kazanmak mümkün. Zagreb maçından sonra kendimize buna odaklanmamız gerektiğini söyledik. Her zaman oynama potansiyeli olan 15 oyuncuyla maç maç devam etmeliyiz. Bazı oyuncular o kadar oynamıyor ama bu her takımda öyle" ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli ekipteki ilk döneminde Trabzon spor ve Alanya spor gibi fizik gücü çok iyi takımlarla oynadıklarını, Süper Lig'in fiziksel açıdan çok güçlü olduğunu ve bundan dolayı fiziksel gelişimi önemsediklerini dile getirdi.

'GELDİĞİMDEN BERİ HAKEMLERİN SEVİYESİ İYİ'

Geride kalan dönemde hakem yönetiminden memnun olduğunu belirten Tedesco, "Şunu söylemem lazım ki geldiğimden beri hakem seviyesi iyi. Maç esnasında çok kibarlar, çok saygılı şekilde davranıyorlar. Başka ülkelerde de çalıştım oralarda bu kadar çok saygı olmayabiliyor. Bazen hata yapıyorlar ama inanıyorum ki bu insanı bir şey. Kasıtlı olduğun düşünmüyorum" dedi.

'AÇIK OLALIM BİREBİR OYNAYAN OYUNCUMUZ YOK'

Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'nun birebir oyuncusu olmadığını ama farklı özellikleri olduğunu vurgulayan Tedesco, "Açık olalım birebir oynayan oyuncumuz yok. Sadece Nene değil Kerem de birebir oyuncusu değil. Farklı özellikleri var bence. Nene'nin daha arkaya koşuları yapması gerekiyor, o kalitesi var. Avusturya'da böyle çok gol attı. Ama ileri doğru büyük adımlar atıyor, özgüven ve bitiricilik anlamında. Oyun kurduğumuz zaman o genişliği vermeleri gerekiyor. Rakip kaleye yaklaştığımızda daha çok içeri gelmesi gerekiyor. İkisini de yapabilir çünkü ikinci forvette oldu daha önce. Orada da iyiydi. Onu savunmak zor, iyi bir iş çıkarıyor. Oyuncunun özelliklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Tabii birebirini geliştirebilir ama onun asıl kalitesi verkaç özelliği" ifadelerini kullandı.

'İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN KONUSUNDA YENİ BİR DURUM YOK'

Kadro dışı olan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni bir durumun olmadığını belirten İtalyan teknik adam, Oyuncuların bireysel gelişimlerini sürdürdüğünü aktaran Tedesco, "İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni durum yok. Kulüp çok netti, bence bir gelişme yok. Kazanmaya başladık ve o zaman modumuz yukarı çıktı. Sakatlıklar azaldı. Göreve geldiğimde yeni oyuncularımız ve 8 sakat futbolcumuz vardı, her şey mental çünkü maç kazanırsak herkes oynamak istiyor. İyi bir rekabet oluyor, sakatlık yok tabi bazen olabilir ama benim geçmişten gelen tecrübem bu; maç maç üzerine koymak. Çok zor bir takvimimiz var. 3 günde bir oynamak zor" şeklinde konuştu.

Domenico Tedesco, bireysel çalışmalarını sürdüren Emre Mor'un gündemlerinde bulunmadığını da söyledi.

'AFRİKA KUPASI İÇİN ALTRENATİFLERİMİZ VAR'

Afrika Kupası'na gidecek oyuncuların yerine alternatifleri olduğunu aktaran Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

"Afrika Kupası her takım için aynı, bunu kabul etmemiz gerekiyor ama bizim yeteri kadar alternatifimiz var. Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene orada olacak ama Jhon Duran geliyor, kanatta Oğuz var. Asensio'yu da oynatabiliriz ama kenarda merkeze yakın. Talisca da aynı şekilde oynuyor. Syzmanski de kesinlikle iyi bir alternatif olabilir."

'BROWN KÖTÜ PERFORMANS GÖSTERMİYOR'

Domenico Tedesco, Archie Brown'un kötü bir performans göstermediğini ancak yeni pozisyonunda skor katkısının azaldığını sözlerine ekledi. Tedesco, "Archie Brown kötü performans göstermiyor ama sayısal olarak verilere bakarsanız skor katkısı azaldı diyebilirsiniz. Bunda yeni pozisyonunun etkisi de var. Eskiden kanat bekti. Kanat bek pozisyonunda daha rahat hissediyor. Oyun kurulumunda önde olmak onu daha rahat ettiriyor. Hedef bölgeye gidebilir, arkaya koşu yapabilir. İlk 3 maçta biz de öyle oynattık. Oyun kurulumunda iki tane 6 numarayı Fred ve İsmail'i (Yüksek) kullandık ama çok kontra atak yedik. 3+1 ile oyun kurunca kenarlarda çok boşluk bırakıyorsunuz o yüzden durumu 4'lüye adapte ettik. Bu sistemde soldan atak yapınca Semedo, sağdan atak yapınca ise Brown savunmada kalıyor, yeni olan durum bu. Arkada beşli ya da dörtlü de oynayabilir ve birçok özelliğini gösterebilir ama ondan hücum gücünü biraz aldık, bu doğru. Tüm maçlarda oynamama meselesini kendisine açıkladık. Her maç oynamak istiyor. Her zaman mümkün olmayabiliyor. Bazen dinlenmesi gerekiyor. Levent (Mercan) çok üst düzey çalışıyor. İyi futbolcu ve iyi karakter. İkisinin de (Brown-Levent Mercan) burada olmasından mutluyum" diye konuştu.

'SEMEDO ÇOK ÜST SEVİYE BİR OYUNCU'

Sağ bek Nelson Semedo'nun da performansını değerlendiren 40 yaşındaki teknik adam, "Semedo çok üst seviye bir oyuncu. Hem futbolcu hem de insan olarak. Şikayet etmiyor, sadece susup işini yapıyor. Adeta bir makina gibi. Çoğu oyuncu öyle, o da onlardan biri. Çok iyi performans sergiliyor burada olmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.

'YÖNETİMDEN ÇOK MUTLUYUM'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, başkan Sadettin Saran ve yönetimiyle aralarının çok iyi olduğunu, mutlu olduğunu vurguladı. İtalyan teknik adam, "Taraftarın en iyi sonuçları düşünmeleri gerekiyor, hayal kurabilirler ama biz kuramayız. Çok maç var, çok uzun bir yol. Dolayısıyla çok fazla şey olabilir. Bazen pazartesiden pazara nasıl çalışacağız, nasıl oynayacağız bu soruların cevabı zor. Çok uzağı düşünmek bize yasak. Yönetimden çok mutluyum. Beni Ali Koç buraya getirdi, ona minnettarım ama yeni başkanla da çok keyif alıyorum gerçekten. Net ve dürüst bir insan. Zagreb maçından sonra ilk defa konuştuk ve ona dedim ki 'sen yeni geldin, beni buraya sen getirmedin, bana bay bay demek senin hakkın' dedim. Sonuçta bu, oyunun bir parçası. Böyle büyük kulüpte çalıştığınızda başkan ya da sportif direktör değiştiğinde sen onların getirdiği teknik direktör değilsen kalman kolay değil. Bunu bilmemiz gerekiyor ama başkan bana o güveni verdi. Büyük bir gösterge bu. Hoca olarak başkanın size duyduğu güvene ihtiyacınız var. Takımın, hocanın güçlü olduğunu bilmesi gerekiyor. Yoksa çok tecrübeli isimler getirseniz de aksi durumda başarı zor. Biz işimize odaklandık, başkanla güvene dayalı bir ilişkimiz var. Her şeyi açık şekilde konuşuyoruz, bu durumdan minnettarım" sözlerini kullandı.

'JHON DURAN BENCE İYİ ADIMLARLA İLERLİYOR'

Domenico Tedesco, Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın milli aradan sonra 50-55 dakika süre alabileceğini belirtti. Jhon Duran'ın takımla birlikte çift idman yaptığını dile getiren Tedesco, "Jhon Duran bence iyi adımlarla ilerliyor. Dün ve bugün ikişer idman yaptı. Maçlarda 25-30 dakika oynadı, bir sonraki adım Çaykur Rize spor, Ferencvaros veya Galatasaray maçlarında 50-55 dakika oynamak. Bence bir sonraki adıma geçmek için bu önemli. Devreyi oynarsan zaten sonrasında 10 dakika daha oynayabilirsin, bir sonraki adım bu olacak. Durumumuz rakiplere de bağlı ama bunu yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kontra baskılar ve savunmadaki paylaşımda olumlu işler yaptıklarını söyleyen Tedesco, futbolda bazı şeylerin ise savunulamayacağını belirtti. Slovak stoper Milan Skriniar'ın hem lider hem kaptan olduğunu aktaran Tedesco, pozitif olmaya çalıştığını ve işinden keyif almak istediğini de paylaştı.

DEVİN ÖZEK: TAKIM ŞU AN ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLİYOR

Takımın çok iyi performans sergilediğini dile getiren Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ise "Hocamızla her gün 5-6 saat konuşuyoruz. Neredeyse tüm gün beraberiz. Aynı yerde oturuyoruz. Yapacak bir şeyimiz varsa kendi içimizde yapıyoruz. Takım şu an çok iyi performans sergiliyor. Ben Leverkusen'de sportif direktör yoktu, 2 CEO vardı. Biri finans biri de spor alanındaydı. Onların altında ben çalışıyordum. İkimiz beraber kadro planlamasını yaptık ve orada namağlup şampiyon olduk. Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar. Takım iyi gidiyor. Önceden kadro kötüydü doğru çıkmadı. Antrenör kötüydü sonra o da iyi oldu. Bu rolde bazen konuşmak lazım ama ben daha fazla çalışmayı seviyorum. Başkan çok pozitif biri, buna ihtiyacımız vardı. Negatif sonuçlardan dolayı bize güvendi, takıma enerji verdi. Çok iyi kararlar verdi. Yakın şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.