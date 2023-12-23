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Diyarbakır'daki STK'lar ve Spor Taban Birlikleri Diyarbekirspor'a Destek Verdi

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Diyarbakır'daki Sivil Toplum Kuruluşları ve Spor Taban Birlikleri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde Diyarbekirspor'u ziyaret ederek, hafta içinde Bursa'da yaşanan olaylar nedeniyle yeşil-kırmızılı kulübe tam destek verdi.

Diyarbakır'daki Sivil Toplum Kuruluşları ve Spor Taban Birlikleri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde Diyarbekirspor'u ziyaret ederek, hafta içinde Bursa'da yaşanan olaylar nedeniyle yeşil-kırmızılı kulübe tam destek verdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, DİSİAD Başkanı Nurullah Edemen, ASKF Başkanı Remzi Dayan, TÜFAD Başkanı Abdulsamet Karataş, Amedspor eski başkanı Selahattin Yıldırım ile birçok STK temsilcisi, Diyarbekirspor Kulübü'nün Seyrantepe'deki tesislerini ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolcularla görüşen STK temsilcileri, Bursa'da yaşanan olaylar nedeniyle geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yaşanan çirkin olaylara rağmen sağduyuyu elden bırakmayarak provokasyona gelmedikleri için yeşil-kırmızılıları tebrik etti.

Bursaspor karşısında elde edilen galibiyetin son derece anlamlı olduğunu belirten STK temsilcileri, Diyarbakır halkını yarın saat 14.00'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Diyarbekirspor - Bucaspor maçına davet etti.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, yaşanan olayların kamu vicdanında derin yaralar bıraktığına dikkat çekerek, Diyarbekirspor'un yanında olduklarını bildirdi. Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu ve gerekse ilgili kurumların hak edilen cezaları vermesi gerektiğini kaydetti.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ise, hukuki anlamda sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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