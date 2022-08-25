Dev geceye İstanbul ev sahipliği yapacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nde torbalar

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi saat 19.00'da İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 32 takımın mücadele edeceği Devler Ligi'nde grup maçları 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek. Final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonundan bu yana ilk kez bir Türk takımı yer almayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonun heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMİ HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belirlenecek. Dev organizasyon TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.

EN İYİLER ÖDÜLÜNÜ ALACAK

Kura çekiminde geçen sezonun en iyileri de belli olacak. Yılın teknik direktörü ve yılın futbolcusu ile mevkilerine göre 2021-2022 sezonunun en iyileri ödüllerini alacak.

TORBALAR BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece tamamlanan play-off maçlarının ardından grup etabında mücadele edecek 32 takım da belli oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımların bulunduğu torbalar:

1. TORBA

Real Madrid (İspanya)

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Manchester City (İngiltere)

Milan (İtalya)

Bayern Münih (Almanya)

Paris Saint Germain (Fransa)

Porto (Portekiz)

Ajax (Hollanda)

2. TORBA

Liverpool (İngiltere)

Chelsea (İngiltere)

Barcelona (İspanya)

Juventus (İtalya)

Atletico Madrid (İspanya)

Sevilla (İspanya)

Leipzig (Almanya)

Tottenham (İngiltere)

3. TORBA

Borussia Dortmund (Almanya)

Salzburg (Avusturya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Inter (İtalya)

Napoli (İtalya)

Benfica (Portekiz)

Sporting (Portekiz)

Leverkusen (Almanya)

4. TORBA