Depremde hangi statlar riskli? Ünlü profesör Ercan'dan iki stat için kritik uyarı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ülkemizdeki statların deprem risk durumunu değerlendirdi. İstanbul'daki en riskli stadın Fenerbahçe Ülker Stadyumu olduğunu ifade eden Ercan, Beşiktaş Vodafone Park'a "Orta, kötü" notu verdi. Ünlü profesör, Galatasaray Nef Stadyumu için "Çok sağlam" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkemiz asrın felaketini yaşadı. Uzun yıllardır tartışılan 'İstanbul depremi'nde megakentteki statların akıbeti de merak edildi. 50 bin kişinin bir arada maç izledi statlar da risk alanı olarak gözüküyor.

EN RİSKLİ YER FENERBAHÇE STADI

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'deki statlara not verdi. 343 Digital'a konuşan Ercan, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun en riskli stat olduğunu etti.

Prof. Dr. Ercan'ın'ın açıklamalarından satır başları:

"ÇIKIŞ KAPILARINDA TOPLU ÖLÜM OLUR"

"Çıkış kapılarının önünde toplu ölümler olur. Sürgülü kapıların önünde sıkışma yaşanır. Kapıyı ittiğin zaman açılır olması lazım. Kitlesel ölüm statlarda olur. Stadyumdan çıkmak yerine top oynanan alana girmesi gerekiyor herkesin. O konuda bir tasarı üretilebilir."

"GALATASARAY'IN YERİ SAĞLAM"

"Galatasaray, Mecidiyeköy'deydi. Ticari amaçlı değiştirdiler. Yeni seçtikleri yer çok sağlam. "

"FENERBAHÇE STADI KÖTÜ YERDE"

"Fenerbahçe Ülker Stadyumu deprem açısından çok kötü. 1999 depreminde 'Fenerbahçeliler maçlarını bundan sonra Ali Sami Yen'de oynasınlar' dedim. abartarak söyledim bunu. Ali Şen aradı, başkanlığı yeni bırakmıştı. Hocam niye dedin bunu dedi bana. Dedim ki sizin stadın yeri çok kötü. Ne yapacağız deyince bir çalışma yapıp karar vermek lazım dedi. Bana hemen yap hocam deyince kulübün başı var, Aziz Yıldırım derse yaparız dedim kendisine."

"AZİZ YILDIRIM ARABA GÖNDERDİ, ROZET VERDİ"

"Aziz Yıldırım beni aradı ve "Hemen araba yolluyorum" dedi. Hiç sormadı meşgul müsün falan diye. Fenerbahçe de imparatorluk tabii, 'hayır' diyemezsin. Aziz Yıldırım 'Fenerbahçelisin değil mi hocam?' dedi. Hayır dedim ve 'Hemen bir rozet getirin, hocayı Fenerli yapalım' dedi. Başkan ben takmayayım ama cebime koyayım, anınız olsun dedim."

"SAMANDIRA ÇOK SAĞLAM"

"Aziz Yıldırım ile Kurbağalıdere'deki tesise gittik. Rıdvan Dilmen hocaydı, tüm takım dizildi. Ardından Samandıra'ya gittik. Oranın çok sağlam olduğunu söyledim. F.Bahçe stadının yeri çok kötüydü. Kurbağalıdere'de yer yer çökme, sıvılaşma, oturmaların olabileceği bir yer. Oraya güçlendirme işlemleri yaptı sınırım Aziz Yıldırım. Kendisi inşaat mühendisi, gerekenleri yapmıştır."

"BEŞİKTAŞ STADI FARKLI BİR YERE YAPILABİLİRDİ"

"Beşiktaş stadına "Orta-kötü" notu veren Ercan, "Dere ağzı bir yerde. Genellikle gevşek birimlerin bulunduğu bir kesim. Yeniden ayrı yere yaptılar. Hiç uygun görmedim. Ne kadar kazıdılar bilmiyorum ana kayaya oturttular mı, oturtmadılar mı bilmiyorum. Yeşil sahayı aşağı indirdiler sanıyorum. Eğer tribünleri ana kayaya oturtturdularsa sorun yok. Ama eski tribünler bulunduğu yerde duruyor. Eski Açık'ın olduğu yerde bir çekince olabilir" ifadelerini kullandı."

"TRABZON STADI İÇİN ÇOK UYGUN YER VARDI"

"Trabzonspor'un yeni stadının bölgesinin iyi olmadığını vurgulayan Ercan, "Denizin içinde bir dolgu yapıldı. Oysa dağlık kesimde stat için harika yerler vardı. Eski uygarlıklarda sahalar vadilere yapılırdı, Trabzon da vadi içini kullanabilirdi. Trabzon'un bu avantajı kullanamamasını hayretle karşılıyorum. Ama orada deprem dalgası olur mu, olmaz" dedi."

Ercan'ın statlara verdiği not:

Atatürk Olimpiyat Stadyumu - Sağlam

Beşiktaş Vodafone Park - Orta, kötü

Fenerbahçe Ülker Stadyumu - Çok kötü

Galatasaray Nef Stadyumu - Çok sağlam

BaşakşehirFatih Terim Stadı - Çok sağlam

Trabzon Şenol Güneş Stadyumu - İyi değil

Altay Alsancak Stadyumu - Orta

Göztepe Gürsel Aksel Stadı - İyi

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı - İyi

Yeni Adana Stadyumu - Orta kötü

Kayseri Kadir Has Stadyumu - İyi

Konya Stadyumu - İyi

Gaziantep Stadyumu - İyi

Alanya Stadı - Çok iyi

Antalya Stadı - Çok iyi

Sivas 4 Eylül - Çok iyi

Hatay Stadı - Çok kötü

Ankara Eryaman Stadyumu - İyi

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İyi

Giresun Stadyumu - Orta, iyi

Samsun 19 Mayıs Stadyumu - Orta