Takımı maç kazanan başkan istifa etti

TFF 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da olağanüstü süreç devam ediyor. Eski futbolculara ödenmeyen alacakları, takımdaki futbolcuların ödenmeyen maaşları, puan silme cezası ve diğer yaşananların oluşturduğu sorunlar yumağına şimdi de istifa eklendi.

SÖZÜNÜ TUTTU İSTİFA ETTİ

Paraları ödenmediği için kazan kaldıran futbolculara öncülük eden takım kaptanı Gökhan Süzen'in yaptığı basın açıklamasına "hodri meydan" diyerek tepki gösteren ve takımın Kırıkkale FK maçını kazanması durumunda istifa edeceğini açıklayan kulüp başkanı Erhan Ergil, verdiği sözü tuttu ve istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlayan Ergil, bu süreçte kendisine destek verenlere teşekkür ederken, Denizlispor'a olan sevgisinin süreceğini belirtti. Ergil mesajında, "Öncelikle bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bir miktar düşman edindim ancak binlerce dost kazandım. Memleketim için bir şeyler yapmanın hazzını yaşadım. Hayır duaları bana yeter. Ama çok yoruldum. Kişiliğimden taviz verdim, ancak onurumu kaybetmedim. Kaybedemem, çünkü tek sermayem bu" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran Ergil, "Öncelikle bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bir miktar düşman edinsem de binlerce dost edindim. Memleketim için bir şeyler yapmanın hazzını yaşadım. Hayır duaları bana yeter ama çok yoruldum. Kişiliğimden taviz verdim ama onurumu kaybetmedim, kaybedemem. Tek sermayem bu.

Bir misyonu tamamladığımı düşünüyorum. Bir şehri uyandırmak. Artık şu gelinen ortamın üzerine şehir önde gelenleri de gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Bu bir birikimdir. Dün bir netice, bugün bir zaferdir. Yine de o çocuklara sahip çıkın. Bu şehrin takımına sahip çıkın. Kimseye kırgın değilim. Elimden gelen bu kadardı. Kusura bakmayın. İnsanın gücü bir yere kadar yetiyor.

Bugün büyük bir sevdayla yürüdüğüm bu yoldan ayrılma vakti geldi. Denizlispor Kulüp Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bu süreçte yanımda olan, destek veren, dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Umudum her zaman bakidir ama zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Denizlispor her zaman benim yüreğimde olacak" ifadelerini kullandı.

NE YAŞANMIŞTI?

Takım kaptanı Gökhan Süzen, hafta içinde "Kulüpten Erciyes galibiyeti, Tepecik ve K.Maraş beraberliğinin prim hak edişi olan toplam 55 bin lirayı alamadık. Cebimizde harçlık yok. Anne-babalarımızdan para istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız yazın iş bulma telaşına düştü. Yönetim çare bulamıyorsa bıraksın, başkaları gelsin. Başımızda yönetim de olmasa sonuna kadar direneceğiz" açıklamasını yapmış, Denizlispor'da yaşadıklarının torunlarına anlatacağı hikaye olacağını söylemişti.

Ergil ise bu açıklamaya "Denizlispor kimsenin egosunu tatmin edeceği yer değil. Senin çiftliğin değil. Peki kaptan, peki evlatlar, dediğiniz gibi olsun. Eğer kazanırsanız istifa ediyorum. Kral da Gökhan Süzen, başkan da Gökhan Süzen. Ama kaybederseniz Gökhan Süzen kadro dışıdır. Risk budur hadi bakalım. Kazan başkanı öyle ye. Kazanamazsan bunun sorumlusu sensin. Sonuç olarak Kırıkkale maçından sonra ya ben yokum ya sen. Kazanamazsanız sen ve seninle birlikte hareket edecek olanlar kadro dışıdır" sözleriyle yanıt vermişti.