Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

Mesajlaştığı arkadaşının ifadesi: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı

Kaset kumpasçısı evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?

Takımı maç kazanan başkan istifa etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'da takım kaptanı Gökhan Süzen ile kulüp başkanı Erhan Ergil arasında gerilim yaşanmıştı. Takım kazanırsa istifa ederim diye başkan Ergil Denizlispor'un Kırıkkale FK'yi 4-1 yenmesiyle istifa etti.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da olağanüstü süreç devam ediyor. Eski futbolculara ödenmeyen alacakları, takımdaki futbolcuların ödenmeyen maaşları, puan silme cezası ve diğer yaşananların oluşturduğu sorunlar yumağına şimdi de istifa eklendi.

SÖZÜNÜ TUTTU İSTİFA ETTİ

Paraları ödenmediği için kazan kaldıran futbolculara öncülük eden takım kaptanı Gökhan Süzen'in yaptığı basın açıklamasına "hodri meydan" diyerek tepki gösteren ve takımın Kırıkkale FK maçını kazanması durumunda istifa edeceğini açıklayan kulüp başkanı Erhan Ergil, verdiği sözü tuttu ve istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlayan Ergil, bu süreçte kendisine destek verenlere teşekkür ederken, Denizlispor'a olan sevgisinin süreceğini belirtti. Ergil mesajında, "Öncelikle bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bir miktar düşman edindim ancak binlerce dost kazandım. Memleketim için bir şeyler yapmanın hazzını yaşadım. Hayır duaları bana yeter. Ama çok yoruldum. Kişiliğimden taviz verdim, ancak onurumu kaybetmedim. Kaybedemem, çünkü tek sermayem bu" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran Ergil, "Öncelikle bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bir miktar düşman edinsem de binlerce dost edindim. Memleketim için bir şeyler yapmanın hazzını yaşadım. Hayır duaları bana yeter ama çok yoruldum. Kişiliğimden taviz verdim ama onurumu kaybetmedim, kaybedemem. Tek sermayem bu.

Bir misyonu tamamladığımı düşünüyorum. Bir şehri uyandırmak. Artık şu gelinen ortamın üzerine şehir önde gelenleri de gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Bu bir birikimdir. Dün bir netice, bugün bir zaferdir. Yine de o çocuklara sahip çıkın. Bu şehrin takımına sahip çıkın. Kimseye kırgın değilim. Elimden gelen bu kadardı. Kusura bakmayın. İnsanın gücü bir yere kadar yetiyor.

Bugün büyük bir sevdayla yürüdüğüm bu yoldan ayrılma vakti geldi. Denizlispor Kulüp Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bu süreçte yanımda olan, destek veren, dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Umudum her zaman bakidir ama zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Denizlispor her zaman benim yüreğimde olacak" ifadelerini kullandı.

Takımı maç kazanan başkan istifa etti

NE YAŞANMIŞTI?

Takım kaptanı Gökhan Süzen, hafta içinde "Kulüpten Erciyes galibiyeti, Tepecik ve K.Maraş beraberliğinin prim hak edişi olan toplam 55 bin lirayı alamadık. Cebimizde harçlık yok. Anne-babalarımızdan para istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız yazın iş bulma telaşına düştü. Yönetim çare bulamıyorsa bıraksın, başkaları gelsin. Başımızda yönetim de olmasa sonuna kadar direneceğiz" açıklamasını yapmış, Denizlispor'da yaşadıklarının torunlarına anlatacağı hikaye olacağını söylemişti.

Ergil ise bu açıklamaya "Denizlispor kimsenin egosunu tatmin edeceği yer değil. Senin çiftliğin değil. Peki kaptan, peki evlatlar, dediğiniz gibi olsun. Eğer kazanırsanız istifa ediyorum. Kral da Gökhan Süzen, başkan da Gökhan Süzen. Ama kaybederseniz Gökhan Süzen kadro dışıdır. Risk budur hadi bakalım. Kazan başkanı öyle ye. Kazanamazsan bunun sorumlusu sensin. Sonuç olarak Kırıkkale maçından sonra ya ben yokum ya sen. Kazanamazsanız sen ve seninle birlikte hareket edecek olanlar kadro dışıdır" sözleriyle yanıt vermişti.

Takımı maç kazanan başkan istifa etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
img

İşte Terim'e göre şampiyonluğun en büyük favorisi
img

Bahçeli'nin hedefinde AK Partili bir isim var
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Denizlispor şu anda belkide kısa sürede en çok başkan değiştiren takım oldu..Sürekli kendinreklamlarini yapmak isteyenler 2 hafta 1 ay gibi başkan olup istifa ediyorlar..Bakalım sırada takımı kullanıp reklamını yapacak başka kim adaylığını koyacak??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı
Bitcoin boğa piyasası için geri sayım başladı: Doların çöküşü kripto piyasasına yarayacak

Doların çöküşü kripto piyasasına yarayacak
Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş

Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu aynı şekilde öldürülmüş
Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza

Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek bir parti var
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.