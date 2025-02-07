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Denizlispor Erkek Voleybol Takımı Yarı Finallere Yola Çıktı

Denizlispor Erkek Voleybol Takımı Yarı Finallere Yola Çıktı
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Denizlispor Erkek Voleybol Takımı, play-off yarı finali için Eskişehir'e gitti. Antrenör Sedat Zahran, takım olarak Denizli tarihinde bir ilki yaşatmak ve 1. Lig'e çıkmak istediklerini belirtti.

Denizlispor Erkek Voleybol Takımı, play-off yarı final etabı için Eskişehir'e gitti. Takım olarak güzel bir oryantasyon sağladıklarını belirten Denizlispor Antrenörü Sedat Zahran, "Denizli tarihinde bir ilki yaşatıp birinciliği Denizli'ye getirmek istiyoruz" dedi.

Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, play-off yarı final etabına doğru Eskişehir'e doğru yola çıktı. Antrenör Sedat Zahran, takımın sezon boyunca gösterdiği uyumdan ve takım ruhundan memnun olduğunu belirtti. Zahran, Denizli tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istediklerini ve 1. Lig'e çıkma hedefiyle finale ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Takıma yeni katılan oyuncuların da kısa süre içinde uyum sağladığını vurgulayan Sedat Zahran, takımının güçlü bir kadrodan oluştuğunu söyledi.

Sedat Zahran: "Denizli tarihinde bir ilki yaşatmak istiyoruz"

Denizli tarihinde bir ilki yaşatıp, birinciliği Denizli'ye getirmek istediklerini vurgulayan Denizlispor Antrenörü Sedat Zahran, "Bütün sezonu taçlandırmak için artık son fırsatımız. Hedefimiz 1. Lig'e çıkmak. İnşallah bu yolda da ilk etabı geçip, final kalmak istiyoruz. Denizli tarihinde bir ilki yaşatıp, birinciliği Denizli'ye getirmek istiyoruz. Zaten takım olarak güzel bir oryantasyon sağladık. İyi oyunculardan kurulu bir takımız. Yeni katılan arkadaşlarımız var. Onlarda karakter ve oyuncu kalitesi olarak gayet iyiler ve hızlı bir şekilde uyum sağladılar. Umarım bunu sahada daha iyi yansıtıp müsabakalar sonucunda kazanacağız" dedi.

Berke Öztürk: "Eskişehir'de güzel sonuçlar alarak hedefimizi ulaşacağız"

Takıma yeni katılan pasör Berke Öztürk, Eskişehir'de güzel sonuçlar alacaklarını inandığını söyleyerek, "Eskişehir'e gidiyoruz. Yarı finalleri kazanıp, güzel galibiyetler aldıktan sonra döneceğiz. Finallere hazırlandıktan sonra o maçları da inşallah kazanacağız ve sonrasında 1. Lig'e inşallah çıkacağız. Takımımız inanılmaz. Hepsi zaten rakip olduğum arkadaşlarım veya beraber oynadığım arkadaşlarımdan kurulu. Her şey çok güzel umarım Eskişehir'de güzel sonuçlar alarak, Denizli'yi 1. Lig'e çıkararak hedefimizi ulaşacağız" diye konuştu.

Ali Atıcı: "Denizli'ye bir ilki yaşatacağız"

Denizli tarihinde bir ilki başarmak için yola çıktıklarını ve Eskişehir'den mutlu bir şekilde dönmek istediklerini dile getiren Denizlispor Asbaşkanı Ali Atıcı ise, "Eskişehir'de oynanacak play-off müsabakalarına çok iyi hazırlandık ve yaptığımız 4 yeni transferle kadromuzu güçlendirdik. İlk yola çıktığımızda hedefimiz 1. Lig'e çıkmaktı ve inşallah bu işi Eskişehir'de bitireceğiz. Bununla birlikte Denizli tarihinde bir ilki başarmış olacağız" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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