SPOR Toto 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan ve maddi sıkıntılarla boğuşan Denizlispor'da 4 yönetici istifa etti. Başkan Mehmet Uz'un, "Kulübün ne kadar borcu var, ben de bilmiyorum. Transfer yasağını açmamız mümkün" açıklamasının ardından Hikmet Olgun, Necip İrdem, Ahmet Aşıkoğlu ve Hasan Yıldırım yeni dönemde yönetimde görev almak istemediklerini Başkan Uz'a iletti. Uz tarafından değerlendirilen ayrılık talepleri kabul edilirken, yönetime davet usulü ile yeni isimler katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ayrılan yöneticilerin yerlerine Fatih Harktı, Murat Saylan, Özgür Sarıtaş ve Mevlüt Yeğen listeye eklendi. Yönetim kurulu gelecek hafta yapacağı toplantının ardından görev dağılımı yapacak. Denizlispor'da uzun süren sessizliğini bozarak başkanlığa devam edeceğini belirten Mehmet Uz, yeni sezonda teknik direktör Bülent Ertuğrul yönetiminde altyapıdan gençler ve takımda kalmayı kabul eden isimlerle TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceklerini açıklamıştı.