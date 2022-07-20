Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, Dereceye Giren Genç Sporcuları Makamında Ağırladı - Haberler

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Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, Dereceye Giren Genç Sporcuları Makamında Ağırladı

ANKA - Spor
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Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, Dereceye Giren Genç Sporcuları Makamında Ağırladı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Okul Spor Oyunları Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren Merkezefendi Belediyesi Gençlik Spor Kulübü (GSK) altyapı oyuncularını makamında ağırladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Okul Spor Oyunları Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Merkezefendi Belediyesi Gençlik Spor Kulübü (GSK) altyapı oyuncularını makamında ağırladı.

İlçeyi ve Denizli'yi temsil eden genç sporcular, Belediye'nin Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Veli Deveciler ve Antrenör Ali Yaşatürk ile birlikte Başkan Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Belediye'nin GSK altyapı oyuncularının forma giydiği Bitek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin basketbol takımı, Okul Spor Oyunları Kızlar B Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olurken; Denizli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ortaokulu Kız Basketbol Takımı da ilk sekiz takım arasında yer aldı.

Spora ve sporcuya önem verdiklerini belirten Doğan, "Merkezefendi, sporu seven, spora önem veren bir ilçe. Kızlardan oluşan okul takımlarımız Merkezefendimizi ve Denizlimizi en güzel şekilde temsil ettiği için onları tebrik ediyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum. Bizler her zaman genç sporcularımızın arkasındayız" diye konuştu.

ANKA / Spor

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