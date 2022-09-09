Denizli haberi! Güney Amerika Kupası finalinde Sao Paulo ile Independiente del Valle karşılaşacak Spor Haberleri Denizli habere göre Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Güney Amerika Kupası'nın (Copa Sudamericana) yarı finalinde Sao Paulo, Atletico Goianiense'yi eleyerek finale çıktı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Güney Amerika Kupası'nın (Copa Sudamericana) yarı finalinde Sao Paulo, Atletico Goianiense'yi eleyerek finale çıktı. Copa Sudamericana'nın yarı finalinde, Brezilya'nın Sao Paulo ile Atletico Goianiense takımları karşılaştı. İlk maçı 3-1 kaybeden Sao Paulo, rövanşta normal süreyi 2-0 önde tamamladı. Penaltılara giden mücadelede rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Sao Paulo, adını finale yazdıran taraf oldu. Final, Sao Paulo ile Ekvador temsilcisi Independiente del Valle arasında Arjantin'in Cordoba eyaletindeki Mario Alberto Kempes Stadı'nda 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Güney Amerika Sao Paulo Futbol Spor Haberler

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