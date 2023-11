Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği'nden Başkan Seçer'e plaket

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), göreve geldiğinden itibaren amatör sporculara büyük destekler veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e plaket takdim etti. Denizden Kafe'de ağırlanan denizcilerin verdiği plaketi Başkan Seçer adına Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz teslim aldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında yelkenlerini Mersin'e de çeviren DADD üyesi denizciler, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinden başlayarak Mersin'in Bozyazı ilçesi, Kumkuyu Yat Limanı ve merkez ilçelerini ziyaret eden amatör denizciler Mersin programının tamamlanmasının ardından rotalarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) çevirerek, Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu yılın her gününe yaymayı hedefliyor.

TÜRKMEN: "RALLİLERLE HALKIN DA DENİZE İMRENMESİNİ, BİZLERE YELKENLİLERE ÖZENMESİNİ İSTİYORUZ"

Yarımada ülkesi olan Türkiye'de halkın denizleri sadece güneşlenmek ve yüzmek için kullandığını kaydeden DADD Kurucusu Zafer Türkmen, "Vatandaşlar yelken sporlarıyla ilgilenmiyor. Biraz mali yükü var o yüzden de olmuyor. Ülkemizde denizden korkulur, özellikle Karadeniz'de çok korkulur. Korkuyu yenmelerine uğraşıyoruz, ralliler düzenliyoruz. Rallilerle kıyıdan bizi izleyen halkın da denize imrenmesini, bizlere ve yelkenlilere özenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet'in sadece 100 değil 101. yılını da aynı coşkuyla kutlayacaklarını söyleyen Türkmen, "Arkadaşlarla daha kalabalık olarak yine bu kıyılarda yelken açacağız" dedi.

Önceki yıllarda Mersin'e geldiklerinde Başkan Vahap Seçer ile tanıştıklarını ve 2019 yılından itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine destek olduğunu belirten Türkmen, "Seneye de burada olur yine beraberce bu ralliyi beraberce yaparız umarım, desteklerini bekliyoruz" diyerek Başkan Seçer'e ve ekibine teşekkür etti.

TAŞKIN: "CUMHURİYET KUTLAMALARINA TEMMUZDA BAŞLADIK"

Büyükşehir Belediyesi olarak DADD ekibini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Misafirlerimize, Mersinimizin tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu yerleri gezdiriyoruz. Bu süre içerisinde kendileriyle güzel vakit geçirdik" dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin hizmetlerinden bahseden Taşkın, Cumhuriyet'in 100. yılını Mersin'in her köşesinde sporla kutladıklarını belirtti. Köylerden yaylalara kadar her alanda aktif faaliyet yürüttüklerini söyleyen Taşkın, "Kutlamaya temmuz ayında başladık. Amacımız 806 mahallemize de gidebilmek. Her gittiğimiz köyde 8 spor dalıyla çocukları tanıştırıyoruz. Eğlenceli bir şekilde onlara spor yaptırıp sporu öğrenmelerini sağlıyoruz. Spora teşvik ediyoruz" diye konuştu.

"BAŞKAN SEÇER'İN SPOR VE SPORCUYA DESTEKLERİ SÜRECEK"

Uluslararası organizasyonları başarılı bir şekilde yaptıklarını belirten Taşkın, "Ay içerisinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım törenimiz var. Bunu geleneksel bir hale getirdik. En önemlisi ise 10 Aralık'ta 5. Uluslararası Mersin Maratonu'nu düzenleyeceğiz. İstanbul'un ardından Türkiye'deki ikinci büyük organizasyon olacak. 100. Yıl etkinliklerimiz bu şekilde hız kesmeden devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından ise verilen desteklerden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in adına Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz'a, DADD yöneticisi Atilla Şahin tarafından teşekkür plaketi verildi.