Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümünde 400 sporcu mücadele etti

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü coşkusunun doyasıya yaşanması için 10 farklı branşta düzenlediği spor turnuvaları tekvando ile devam etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü coşkusunun doyasıya yaşanması için 10 farklı branşta düzenlediği spor turnuvaları tekvando ile devam etti. Müsabakalara, 13 ilden 400 sporcu katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümüne özel voleybol, judo, basketbol, güreş, tenis, tekvando, badminton, masa tenisi, okçuluk ve yüzme olmak üzere 10 farklı branşta düzenlediği turnuvalar devam ediyor. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tekvando Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Turnuvaya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, ASKF Denizli Şube Başkanı Feyyaz Ceşen, davetliler, sporcular ve aileleri katıldı. Denizli, Bursa, Aydın, İzmir, İstanbul, Ankara, Kütahya, Bilecik, Uşak, Isparta, Antalya, Manisa ve Eskişehir olmak üzere toplam 13 ilden katılımın olduğu turnuvada 38 takımdan 400 sporcu mücadele etti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvayı izleyen Başkan Zolan daha sonra dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Sporcuları ve takımları tebrik eden Başkan Osman Zolan, Denizli'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılının coşkuyla kutlanması için birçok program düzenlediklerini bunlardan birinin de 10 farklı branşta düzenledikleri turnuva olduğunu söyledi. Şehit kanıyla sulanan bu kutsal vatanın nasıl kazanıldığının gelecek nesillere anlatılması gerektiğini kaydeden Başkan Osman Zolan, "100. kuruluş yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizi daha nice yüzyıllara hep birlikte taşıyacağız inşallah. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, ailelerine, antrenörlerimize ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ