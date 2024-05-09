Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk ayağı 19-25 Mayıs'ta Bodrum'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, 19 Mayıs'ta Bodrum etabıyla başlayacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Yalıkavak'tan start alacak ekipler sınıflarına göre Rodos Adası'nı ve Simi Adası'nı dönerek tekrar Yalıkavak'ta finiş yapacak. Halikarnas Kupası'nın takdim edileceği ödül töreni ise 25 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.

Bu yıl İstanbul Kupası da verilecek

Beşincisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na bu yıl yeni bir etap da eklendi.

29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü törenleri kapsamında sporcular, İstanbul Boğazı'nda yarışacak. Beşiktaş'tan start alacak ekipler, İstanbul Boğazı'ndaki yarışın ardından yeniden Beşiktaş'ta yarışı tamamlayacak.

Yarış sonunda kazanan ekip, İstanbul Kupası'nın sahibi olacak.

Cumhuriyet Kupası heyecanı da yaşanacak

İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Cumhuriyet Kupası heyecanı da yaşanacak.

Yarışların Cumhuriyet Kupası etabı, 26 Ekim'de "Şamandıra Yarışları"yla başlayacak. 29 Ekim'de ise İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek. Yarışmacılar, Cumhuriyet Kupası için İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda mücadele edecek.

Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki yarışa, Dolmabahçe önlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak.

Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilecek etaplar sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, şampiyonluğa ulaşacak.

Tanıtım toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Sütlüce'deki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, kulübün genel sekreteri Ayşe Derya Kahraman, organizasyonun ana sponsoru DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu, geçen yılın şampiyon takımını temsilen Veli Murat Açıkalın katıldı.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan federasyon başkanı Akdurak, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın beşincisini düzenlemenin büyük heyecanı içindeyiz. İlk günden itibaren uluslararası yelken camiasında son derece kıymetli hale gelen bir yarış. Her geçen gün hem katılım sayısı hem de coğrafi ve sportif yetkinliğiyle büyüyen bir organizasyon. Bir marka haline geldi. Cumhurbaşkanlığı makamının yelken sporumuz ile bir araya gelmesi bizler için çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin çok özel bir konumu olduğuna değinen Akdurak, "Türkiye, yelken sporu büyük ve güzel bir destinasyon. Aslında hep Batı'nın sporu olduğu düşünülse de biz iç sularımızda, Van'da, Ahlat'ta, Kars'ta, Çıldır Gölü'müz de olmak üzere Rize'den Edirne'ye kadar, her yerde yelken sporunun gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Bu altyapı da ilerleyen tarihlerde böyle güzel organizasyonların sportif havuzunu oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Yemlihaoğlu: "Ayakları yere basan, ulusal ve uluslararası camiada saygın bir organizasyon"

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın dünya çapında saygınlık kazandığını dile getirdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Yemlihaoğlu, emeklemekten yeni çıkmış bir organizasyon olduklarını aktararak, "Bu yıl beşinci organizasyonumuzu düzenleyeceğiz. Çok zor şartlarda başladık. Pandemi etkisi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle büyük bir cesaretle başladık. Beşinci yılda ayakları yere basan, ulusal ve uluslararası camiada saygın bir organizasyona sahip olduk. Bunun için çok heyecanlıyız ama çabalar hiç bitmiyor. Sporculara en doğru ve adil yarışı sunmak, ülkemizin tanıtımına ve yeni sporcuların yetişmesine olanak sağlamak istiyoruz. Omuzlarımızdaki yük çok ağır ama büyük bir şevkle çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Organizasyonun Türkiye için önemli günlerde düzenleneceğini aktaran Yemlihaoğlu, şunları kaydetti:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bizim için çok kıymetli. Bu günde sezonun en zorlu yarışlarından biri başlayacak. 250 millik çok zorlu meteorolojik şartlarda yapılacak. Rodos Adası'nın etrafından dönerek gelecekler. Büyük bir macera olacak. Hemen ardında İstanbul'un fethi var. İstanbul, denizden fethedilmiştir. Bugün de denizcilerin denizde olmasını istedik. Bugünü kutlamak için İstanbul Boğazı'nda olacağız. Daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Yarışı var. Cumhuriyet'in coşkusunu yaşadığımız, denizlerde kutladığımız bir etkinlik. İstanbul Boğazı, çok zorlu bir parkur. Akıntıları, gelgitleriyle ekipleri çok zorluyor. Bence dünyada eşi benzeri yok. Bu üç yarışta en başarılı olan ekibi 2024 yılının şampiyonu ilan edeceğiz."

Ekrem Yemlihaoğlu, yarış için kayıtların devam ettiğini vurgulayarak, "Geçen senelere göre bakıldığında 20'ye yakın ülkeden sporcular katılacak. Tekneleri bir yerden başka yere taşımak zordur ama sporcular ülkemize geliyor. Uluslararası alanda saygınlığı olan bir organizasyon düzenliyoruz. Yıl içinde toplam 2 binden fazla sporcu denizde boy gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısında konuşan Volkan Demiroğlu ise, "Bu yıl beşincisi düzenlenen organizasyona dördüncü kez sponsor oluyoruz. Bu bizim için çok önemli. Ülkemizin dünya çapında tanıtılmasında çok önemli bir organizasyon. Bunun bir parçası olmak gurur verici. Kupa için mücadele edecek tüm yarışçılara başarılar diliyorum." dedi.