Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı tebrik etti. Erdoğan, "Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." dedi. Öte yandan diğer siyasi liderlerden de A Milli Futbol Takımımıza tebrik mesajı geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız için tebrik mesajı yayımladı.
Erdoğan mesajında, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.