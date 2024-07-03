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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı tebrik etti. Erdoğan, "Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." dedi. Öte yandan diğer siyasi liderlerden de A Milli Futbol Takımımıza tebrik mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

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