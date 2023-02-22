Ne yaptın sen Ronaldo! Girdiği şekli görenler "Yok artık" dedi

Cristiano Ronaldo, kulübü Al Nassr'ın düzenlediği Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 300. yıl dönümü kutlamalarında yer aldı. Geleneksel elbiseler giydirilen Ronaldo, takım arkadaşları Anderson Talisca, Luiz Gustavo gibi isimlerle kılıç dansı yaptı.

Manchester United'la sözleşmesini feshedip Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a, senelik 200 milyon euro maaşla imza atan Cristiano Ronaldo yeni kulübüne her geçen gün daha da alışıyor. Yaptığı paylaşımlarda oldukça mutlu olduğu görülen Ronaldo, Al Nassr'ın düzenlediği etkinlikte ön planda yer aldı.

KILIÇ DANSI YAPTI

Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 300. yıl dönümü için düzenlenen kutlamada Al Nassr'ın dünya çapındaki isimleri Cristiano Ronaldo, ANderson Talisca, Luiz Gustavo ve teknik direktör Rudi Garcia, geleneksel kıyafetleri giyip kılıç dansı yaptı.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Cristiano Ronaldo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar hayranlarını ikiye böldü. Yıldız futbolcunun Avrupa'daki rekabeti bırakıp Suudi Arabistan'a gitmesini kabullenemeyen sevenleri, bu paylaşıma tepki gösterdi. Suudi Arabistan vatandaşları ise Ronaldo'nun fotoğraflarına beğeni yağdırdı.

TÜRKİYE'DEKİ SEVENLERİ TEPKİLİ

Ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle ilgili herhangi bir destek ya da geçmiş olsun mesajı paylaşmayan Cristiano Ronaldo, Türkiye'deki hayranlarını hayli üzmüştü. Portekizli yıldızın bu konuda halen sessiz kalması tepkilerin büyümesine neden oluyor.

İşte kutlamadan öne çıkan kareler: