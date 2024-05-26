Çorum'un Sungurlu ilçesinde kızlar kick boks kursuna yoğun ilgi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde erkeklerden sonra bu yıl ilk defa başlatılan kızlar kick boks kursu yoğun ilgi görüyor.

Kick Boks antrenörü Fatih Dumlupınar, "Daha çok erkek sporcularımıza yönelik açtığımız kursumuzu genç kızların yoğun talebi üzerine, bu yıl ilk defa ilçemizde başlatmış bulunmaktayız. Başlangıcından bu yana gün be gün artan sporcu sayısı bizleri şaşırttı. Ta ki imkanlarımız sporcularımızın taleplerini karşılayamaz oldu" dedi.

Geçmişte ve günümüzde savunma sporları hem erkekler tarafından hem de kadınlar tarafından birçok sebepten dolayı tercih edildiğini belirten Dumlupınar, "Bunların başında kişisel gelişim, kendini savunma, hobi amaçlı, sağlıklı bireyler olmak, eğlenmek, eğlenceli ve güzel vakit geçirmek, sosyal bir ortam oluşturmak, gelecekte başarılı bir sporcu olarak şampiyonalara katılıp milli takıma seçilip ülkemizi dünya çapında temsil etmek gibi birçok etmenden dolayı bu sporlar tercih edilmektedir. Bu sporlardan bir tanesi de kıck bokstur. Günümüzde hızlı bir şekilde gelişim gösteren kick boks sporuyla uzun zamandır ilçemiz Sungurlu'da da yapmak isteyen herkesi buluşturmak gayretinde olduk" dedi.

Kadına şiddetin hat safhaya ulaştığı günümüzde kadının toplumda ikinci plana itildiğini, dünya hayatında her toplumda bir gerçek olduğuna dikkat çeken Dumlupınar, "Kadınlar bir şey yapamaz, erkeğin yaptığı bir şey kadın için uygun değildir felsefesi ile yıllardır kadının yerini toplumda geri plana atmıştır. Daha önce birçok spor dalında olduğu gibi kick boks federasyonun ülkemizde 2004 yılında kurulmasından bugüne kadar binlerce kadın bu sporu yapmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmaya da devam etmektedir. Kadının toplum içindeki fonksiyonunu artırmaya çalışmak biz spor gönüllülerinin bir vazifesi. Kadının da erkek gibi kendini koruması, günlük hayatında başına gelebilecek olan olumsuz durumların önüne geçmek için ilçemizde de bu sporu kadınlarımıza kazandırdık. Yıllardır acaba talep olur mu, talep olur fakat devamlılık olur mu gibi şüphelerimiz bu spora başlayan kadın sporcularımızın talepleri ve gayretleri sonucunda tamamen gitmiş oldu. Kalabalık bir kadro oluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Bu kadro her geçen gün bayanlarımızın talebi sonucu genişlemektedir. Çalışmalarımız tüm yoğunluğu ile devam etmekte. Beklentimizin üzerinde bir başarı sergilemeleri ise bizlerin şüphelerinin ne kadar da yersiz olduğunu gösterdi. İleriki dönemde de hem bu spora başlamış hem de yeni başlayacak kadın sporcularımızla ilçemizde kick boks sporu devam edecektir" şeklinde konuştu.

Sadece sporla değil sosyal aktivitelerle sporcularımızı hayatın telaşesinden, stresinden, sıkıntısından bir nebzede uzak tutmanın gayreti içinde olduklarını anlatan Dumlupınar "Elimizdeki imkanlarla bu gayretimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi için kadınlarımıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Gelecekte yetişecek nesillerin daha sağlıklı olabilmesi, kadınlarımızın kendini sağlıklı yetiştirmesine bağlıdır. Bunun yolu da ilk olarak spordan geçmekte. Kadınlarımızın hem kendini daha iyi savunması, hem de toplumumuzun sağlıklı bireyler yetiştirmesi için ilçemizde de kadınlarımızı bu sporu yapmaya davet ediyoruz. Yeni sezon kayıtları ile birlikte ilçemizde bu sporu yapmak isteyen hem erkek hem de kadınlarımızı bizimle birlikte çalışmaya bekliyoruz.

Kursumuzun başladığı günden itibaren sporcularımıza yöneltmiş olduğum neden bu sporu yapmak istiyorsun sorusu sonucunda en önemli nedenin kendini toplumdan gelebilecek olumsuz durumlara karşı korumak ve toplumda kendini ispatlamış bir birey olarak yer almak cevapları geldi. Kursumuz sürecinde bu beklentilerinin karşılandığını gördük. Bundan sonraki dönemlerde de kadınlarımızın bu cevapları bu sporu yapmak isteyen herkesin kafasındaki soru işaretlerine bir cevap olsun. Hem sporcularımızın hem de sporcu velilerinin kafasında oluşan diğer bir soru işareti ise acaba çocuğum bu sporu yaparken bir sakatlık yaşar mı, acaba kendisine bir zarar dokunur mu? Aldığımız tedbirler ile hem velilerimizin hem de bu sporu yapmak isteyen herkesin kafasında oluşan soruların yersiz olduğunu da eklemek isterim. Bu tedbirler sonucu, geçen süre zarfında sporcularımız en ufak bir zarar görmemiştir. Sporcularımızın büyük bir çoğunluğu eğitim hayatına devam eden öğrencilerimizdir. Hem kişisel gelişimlerine hem de eğitim hayatlarına katkısı, sporcu velilerimizin zihinlerindeki olumsuz düşüncelerin yersiz olduğunu da bizlere gösterdi. Bu sporu ülkemize kazandıran Kick boks federasyonu başkanı Salim Kayıcı'ya teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bu imkanların ilçemizde de oluşmasında büyük emekleri olan antrenörüm Aydın Fırat hocamı saygıyla anmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM