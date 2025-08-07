Çorum FK sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı: Hedef şampiyonluk

Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Çorum FK, pazar günü karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde son antrenmanlarını şampiyonluk paralasıyla sürdürüyor. Teknik Direktör Tahsin Tam, "Öyle bir kadro yapılanmamız oldu ki bundan sonra sezon içinde 'eksik' lafını pek duymayacaksınız" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, sezon açılışını Amed Sportif Faaliyetler maçıyla yapacak. 10 Ağustos Pazar günü Çorum'da oynanacak karşılaşma öncesi Çorum FK hazırlıklarını sürdürdü. Sezon arasında Bolu ve Sakarya'da hazırlık kamplarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Amed Sportif Faliyetler ile oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Çorum Şehir Stadı'ndaki antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Çorum FK ekibinde ikinci kez göreve başlayan Teknik Direktör Tahsin Tam, iyi bir kadro yapısıyla lige hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

Eze: "Bu takımı şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıyacağız"

Sezon öncesinde takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çorum FK oyuncusu Emeka Eze, "Kampta hocamız, çalışanlarımız, futbolcu arkadaşlarımız, yöneticilerimiz ve sponsorlarımız bizlere çok büyük destek oluyor. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu takımı şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıyacağız. Tüm şehri mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Ben de elimden gelen her şeyi yaparak, gollerimle takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Arkadaşlarımla birlikte bu başarıyı, bu şampiyonluğu hep beraber elde edeceğimizden eminim. Amacımız yalnızca skor üretmek değil; aynı zamanda tüm arkadaşlarımın ve benim sakatlanmadan, sağlıklı bir şekilde güzel bir sezon geçirmemizdir. Takım olarak gol katkısını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Umuyorum ki hem arkadaşlarım hem de ben için sakatlıksız, başarılı ve güzel bir sezon olur" dedi.

Ferhat Yazgan: "Bu sene şampiyon olmak istiyoruz"

Şampiyonluğu hedeflediklerini vurgulayan Çorum FK Kaptanı Ferhat Yazgan ise, "Hedefimiz belli. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Zaten ilk geldiğimiz günden itibaren çok sıkı bir şekilde antrenman yapıyoruz. Hocamızın ne istediğini çok iyi biliyoruz. Daha önce 2. Lig'de birlikte şampiyonluk yaşadık. Yine aynı hedeflerle yola çıktık. İnşallah bu sezon da aynı başarıyı elde ederiz. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve çok net bir şekilde bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Doğru, ilk senemizde 'ligi tanıyalım' dedik ama buna rağmen yarı final oynadık. Çok iyi bir sezon geçirdik. Geçtiğimiz sezona aslında kötü başlamadık, fakat tam anlamıyla iyi de başlayamadık. Sonrasında toparlandık ve play-off'a girmeyi hedefledik. Ne yazık ki son dört maçta play-off'u kaçırdık. Bu sezon hedefimiz çok net. Şampiyon olmak istiyoruz ve çalışmalarımızı buna göre sürdürüyoruz. Takım içinde çok güzel bir uyum yakaladık ve adeta bir aile ortamı oluşturduk. İnşallah bu ortamı sahaya da yansıtabiliriz. Saha dışında herkes, özellikle yeni gelen oyuncular, çok hızlı bir şekilde takıma adapte oldu. Biz de onlara aynı şekilde adapte olduk. Gerçekten çok güzel bir ortamımız var. İnşallah dediğim gibi, bu uyumu sahaya yansıtıp, Ahmet maçına galibiyetle başlamak istiyoruz" diye konuştu.

Tam: "Bana göre bu sezon son yılların en zorlu ve en çetin mücadelesi olacak"

İyi bir kadro oluşturduklarını söyleyen Teknik Direktör Tahsin Tam da "Çorum FK taraftarları ve tüm camia çok iyi biliyor ki buranın benim için yeri çok ayrı. Burada hep beraber muhteşem günler yaşadık. Rabbim inşallah bunların tekrarını nasip eder. Hedefimiz belli; daha önce başardık, yine başarabiliriz. O güçlü bağlılığı tekrar ortaya koyduğumuzda, inşallah sezon sonu itibarıyla hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız. Ancak bu iş, ciddiyet isteyen bir iş. Sadece lafla ya da transferle olacak bir iş değil. Sahada tüm gücümüzü ortaya koyarak, rakiplerimize karşı büyük mücadele vermemiz gerekiyor. Organizasyonumuz da bu doğrultuda şekillendi. Gerek tesis anlamında, gerekse oyuncu kadrosunun oluşturulması konusunda ciddi adımlar atıldı. Bize düşen, çok çalışarak taraftarımızı mutlu edecek performansı ortaya koymak. Bu konuda oyuncu grubumuza güvenimiz tam. Hep beraber kenetlendik. Gereken saygıyı fazlasıyla gösterdiler. Gerçekten istediğimiz transferleri yaptık. Tabii ki birkaç oyuncumuzun antrenman sayısı düşük. Bazıları sakatlıktan yeni çıktı ve henüz takımla çalışmalara başlamadı. Örneğin Pedro'nun ufak bir sakatlığı vardı, ancak bu hafta itibarıyla takımla çalışmalara başladı. Onlar da kısa süre içinde takım seviyesine ulaşıp katkı vermeye hazır hale gelecekler. O zaman çok daha güçlü hissedeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu kenetlenmeyi bozmayıp, hasarsız şekilde sürdüreceğiz"

Taraftarların desteğine dikkat çeken Tam, "Aslında öyle bir kadro yapılanmamız oldu ki, bundan sonra sezon içinde 'eksik' lafını pek duymayacaksınız. Bunu sadece taraftarı bilgilendirmek için söylüyorum. Çünkü herkesin gönlünde bir oyuncu yatıyor. 'O niye oynamıyor, bu niye yedek' gibi sorular olabiliyor. Herkesin sempatik bulduğu farklı oyuncular olabilir. Ancak kadromuz, birbirini aratmayacak şekilde oluşturuldu. Biz de tüm oyuncuları sürekli hazır halde tutmanın yollarını arıyoruz ve buluyoruz. Bu konuda herhangi bir serzenişim ya da şikayetim yok. Açıkçası bu sezon Süper Lig'den düşen takımların çoğu kadrosunu bozmadan yola devam ediyor. Sivasspor yalnızca bir oyuncusunu kaybetti. Bodrumspor ve Hatayspor da kadrolarını büyük ölçüde korudu. Ayrıca biz varız, Erokspor iyi bir yapılanma içinde. Amed ve Bandırmaspor da ciddi çalışmalar yapıyor. Bana göre bu sezon, son yılların en zorlu ve en çetin mücadelesi olacak. Bu yüzden sabırlı ve sağlam bir irade ortaya koymalıyız. Bunun için de yeterli güce ve camiaya sahibiz. Taraftarımızın enerjisi bize her zaman çok şey katıyor. Onların desteğiyle sahadaki mücadelemize ekstra güç koyuyoruz. İnşallah bu kenetlenmeyi bozmayıp, hasarsız şekilde sürdüreceğiz. Zorlu mücadelede sabırlı ve güçlü bir duruş sergileyerek, rakiplerimize saygı gösterip, aynı zamanda kendi değerimizi de ortaya koyarak hedefimize ulaşacağız. Amed maçı bence çok keyifli geçecek. Bu konuda hiçbir tedirginliğimiz yok. Biz kendimizi iyi hissettikten sonra rakibin kim olduğunun bir önemi yok. Ne rakip ismine takılıyoruz, ne de onları küçümsüyoruz. Ancak biz hazır ve güçlü olduğumuz sürece, sahada hiçbir problem yaşamayız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM