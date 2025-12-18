Corendon Alanyaspor maçının ardından

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın değerlendirmesinde beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Tekke, "Gruplardaki zor maçlardan bir tanesiydi. Evimizde oynadığımız ve hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet. Üzgünüz tabi, büyük avantajı bence heba ettik. İlk yarı rakip adına olumlu konuşabileceğim şeyler var. Bizim adımıza çok olumlu konuşabileceğim şeyler yok. Genel hatlarıyla ikinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra yakaladığımız çok net pozisyonlar var. Kaçırdıklarımız var ama maçı döndüremedik. İkinci yarıdaki mücadele, istek, arzu, denemeler istediğimiz şeylerdi ama neticesinde kaybettik. Uzun bir süre sonra evimizde kaybettik. Bu olmaması lazımdı ama oldu. Yapacak bir şey yok. Üzgünüz. Bunu beklemiyordum açıkçası ama zor olacağını söylemiştim zaten. Pazartesi de yine çok zor bir maç. Sakatlarımızın durumu, takımımızın durumu her şeyiyle baktığınızda belli bir zamana kadar zor bir süreç bizi bekliyor. Bugün de olumsuz başladık. Telafi etmemiz gereken bir maç oynadık. Rakip de açıkçası özellikle oyunun ilk bölümü için tebrik etmek lazım" dedi.

'AVANTAJIMIZI HEBA ETTİK'

Tekke, gruptan çıkma şansına ilişkin ise, "Trabzonspor'un gruptan çıkması gerekiyor açıkçası. Biz kupayı da her maçı önemsiyoruz. Avantajımızı heba ettik açıkçası. Ama oyun içerisinde bunlar da var, üzgünüz. Ligi ne kadar önemsiyorsak her maçı kupada da aynı. Ama bugün söylediğim gibi yakalandık bir nevi. Sakatlarımızın çok oluşu… Yedek kulübemizden en fazla 3 oyuncu değiştirebilirdim. Diğerleri genç arkadaşlar. Biz grupta kalan 3 maçı da kazanmamız lazım. Kağıt üzerinde yazıldığı gibi değil oyun. Şimdi pazartesi günü bizim için ligin en önemli maçı niteliğinde maç var. Maç maç gitmek zorundayız. Bugün için üzgünüz. Sadece söyleyeceğim bu" diye konuştu.

'ZORLUKLARLA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Tecrübeli teknik adam Tekke, sakat oyunculara ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Tim hala yürüyemiyor. Ama pazartesi günü beklentim oynaması, hepimizin beklentisi. Mustafa 4 hafta, doktorumuzun söylediği. Arka adalesinde yırtık var. Savic'in bugün oynaması avantaj. O da yavaş yavaş kendi yüzde 100'ne yaklaşmaya başladı, o bir avantaj. Kadro bütünlüğü diyoruz, söylediğimiz şeyler bunlardı. Onuachu yok, Christo yok. Bunlar bu takım için çok önemli eksikler. Dolayısıyla pazartesi günü zor maç. Bu zorluk rakiplerden bağımsız. Kendi takımımın durumunu izah etmeye çalışıyorum. Ama fark etmez. Buraya kadar bu zorluklarla nasıl mücadele etmişsek mücadeleye devam edeceğiz. Yani bu tip maçlardan sonra reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bu reaksiyonu benim takımım verecek. Bu arada transferler, katacağımız oyuncular, kimler olacak, nasıl olacak bu da yoğun gündem. Kalacaklar, gidecekler yoğun bir gündem. Açıkçası onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor, her gün her dakika. Tony ile ilgili bir problem olacağını zannetmiyorum. İki haftadır bizimle antrenmanlara çıkıyor."

JOAO PEREIRA: BİZ MAÇA İYİ BAŞLADIK

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise, "Çok zor bir maç oldu bizim için. Bunun farkındaydık ama biz maça iyi başladık. İyi pozisyonlar bulduk ve bu pozisyonların sonucunda bir gol de bulduk. Bu golü atmak bizim için önemliydi. Çünkü son maçlarımızda gol bulmakta zorlanıyorduk, atamıyorduk. O yüzden bugün gol atmak bizim için önemliydi. İlk yarıda biz daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Daha çok şans yarattık, daha çok pozisyona girdik ama ikinci yarıda Trabzonspor biraz daha fark yarattı. Golü bulmak için, beraberliği bulmak için baskı yaptı. Çok fazla atak oyuncularını oyuna aldılar. Bu şekilde bizi ittiler, biz gerilemek zorunda kaldık. Biz de kendi ceza sahamızın önünden çıkamadık. Bu şekilde oynadığınız zaman rakibe pozisyon veriyorsunuz ve Trabzonspor'da böylelikle o bölgede çok sayıda pozisyonlara girdi. Çok kaliteli bir takım Trabzonspor ama bu gol yemediğimiz üçüncü maç üst üste. Bu bizim için, defansif organizasyonumuz için çok önemli. Son 15-20 dakika çok zorlandık ama bunun sonucunda gol yememeyi başardık ve galibiyeti alabildik. Bugün bu maçı kazandık çünkü gol attık. Gol attığınızda her zaman galibiyete yakın olursunuz" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ HER TAKIMI YENEBİLİRİZ'

Pereira, aldıkları galibiyetin tur şanslarına ilişkin ise, "Bunu söylemek için henüz çok erken diyebilirim. Ama oyuncularıma şunu söyledim. Eğer odaklanırsak ve istersek biz Türkiye'deki her takımı yenebiliriz. Bunu zaten daha önceki maçlarda da kanıtlamış olduk. Biz bir kapının kilidini açtık diyebiliriz, ama kilidi açmak yeterli değil, kapıyı açıp içeri de girmek gerekiyor. Bizim önümüzde çok uzun ve zorlu bir yol var. Sadece bu galibiyet takımımızın moralinin yükselmesi adına çok önemliydi" diye konuştu.