Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı ve mücadeleyi 2-1 kazandı. Alanyaspor, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada kornerde ceza yayı gerisine açılan topu Novais ortaladı. Lima'nın kafayla çevirdiği topu Cordova penaltı noktası üzerinden ağlara gönderdi. 1-0
32. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içine çevirdiği topu kaleci sektirdi. Topu kontrol eden Cicaldau, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. 1-1
36. dakikada ceza sahası içinde Cordova, Oğulcan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
39. Penaltıda topun başına geçen Novais, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Lima, Aliti, Efecan Karaca, Cordova, Oğuz Aydın, Sisto, Coelho, Augusto, Yusuf Özdemir, Novais
Yedekler: Yavuz Aygün, Furkan Bayır, Fer, Janvıer, Fatih Aksoy, Eduardo, Balkovec,Anderson Silva, Yunus Bahadır Hadergjonaj
Teknik direktör: Fatih Tekke
Konyaspor: Bernardoni, Adil Demirbağ, Soner Dikmen,Muric, Cicaldau, Guilherme, Calvo, Cikaleshi, Ahmet Oğuz, Oğulcan Ülgün, Marlos Duran
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasis Subaşı, Uğurcan Yazgılı, Yunus Mallı,Amdreasen, Metehan Mert, Cebrail Karayel, Niko Rak, Paz, Nkemboanza
Teknik direktör: Hakan Keleş
Goller: Cordova (dk.28), Novais(dk.39 pen.) (Alanyaspor), Cicaldau(dk.32) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Soner Dikmen(Konyaspor)Novais(Alanyaspor) - ANTALYA