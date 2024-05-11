Corendon Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın evinde Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktik çalışmasıyla sona erdi.
Alanya Oba Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.