Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky'da, 12 ülkeden 600 sporcu ter dökecek

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 9. kez düzenlenecek "Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" yarışları, 5-6 Mayıs'ta yapılacak. 12 ülkeden 600 sporcu zirveye ulaşmak için kıyasıya mücadele verecek.

Corendon Airlines, Tahtalı Run to Sky ile koşu tutkunlarını denizden gökyüzüne bulutların üzerine koşu deneyimine davet ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular zirveye ulaşmak için sınırları zorlayacak. Eşsiz doğası ve tarihi ile dünyanın en popüler turizm ve kültür merkezlerinden biri olan Kemer, 5-6 Mayıs 2023 tarihlerinde 12 ülkeden 600 sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 9.'su düzenlenecek olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'da sporcular, deniz seviyesinden bulutlara yolculuk ederek birbirinden zorlu 3 farklı etapta kıyasıya mücadele edecek. Dokuzuncu yılında Corendon Airlines isim sponsorluğunda, Merrell ana sponsorluğunda, yüzlerce koşucu, Kemer'de tarihin ve zamanın içinde yolculuğa çıkarak bir kez daha unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Etkinlikler

Hikayesi, efsaneleri ve mücadele dozuyla bir yarıştan çok daha fazlası olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky boyunca Kemer Olbia Park'ta kurulan Expo alanı, katılımcılara ve tüm spor tutkunlarına DJ performansları, sürpriz hediyelerle dolu Corendon Airlines Kağıt Uçak Yarışması ve Merrell etkinlik alanı gösterileriyle festival coşkusu estirecek.

Katılımcılar 3 farklı etapta limitleri zorlayacak

"Sky Climber (Gökyüzüne Tırmananlar)" mottosu ile dokuzuncu kez dünyanın dört bir yanından koşu severleri Kemer'in benzersiz coğrafyasında buluşturacak olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'da 12 ülkeden 600 sporcu 3 farklı etapta kendi limitlerini zorlayacak.

3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışların parkur mesafeleri ise şu şekilde olacak:

"65 K Berg Sky Race, 27 K Tahtalı Run to Sky, 12 K KemeRun Berg Sky Race (BSR) 65 K"

Türkiye'nin ilk Skyrunning yarışı olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'ın en uzun parkuru olan Berg Sky Race tam 65 kilometrelik uzunluğa sahip. Tahtalı Dağı çevresinde koşularak, manzara eşliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak olan parkur aynı zamanda Avrupa ve Türkiye'nin en zorlu parkurlarından bir tanesi durumunda yer alıyor. Muhteşem denizi, tabiat

parkları ve çok daha fazlasıyla Akdeniz'in gözdesi Kemer'de koşulan yarışta ise sporcular, 4 bin 300 metre irtifa kazanacak.

Tahtalı Run to Sky (TRS) 27 K

Sporcular, Yunan mitolojisinde Zeus'un evi olduğuna inanılan, heybetli görüntüsüyle nefesleri kesen ve 2 bin 365 metrelik yüksekliğiyle ülkemizin en yüksek dağlarından biri olan Tahtalı Dağı'nın zirvesine, dünyanın en güzel 10 plajından biri olan Çıralı'dan başlayarak ulaşacak. 27 kilometre uzunluğundaki parkur 2 bin 650 metre irtifaya sahip konumda yer alıyor.

KemeRun (KMR) 12 K

Kemer şehir merkezinden başlayan yarış 12 kilometre uzunluğu ile Kemer'in en güzel noktalarını keşfetme imkanı sunuyor. 7'de 70'e herkesin koşabileceği patika koşusu toplam 400 metre irtifa kazanımına sahip bulunuyor.

Yarışlar Corendon Airlines'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Kemer Belediyesi ve diğer kuruluşlar tarafından destekleniyor. - ANTALYA