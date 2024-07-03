Copa America'da grup aşaması tamamlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'da grup aşaması bu gece yarısı oynanan müsabakalarla tamamladı. A Grubu'nda Arjantin ile Kanada, B Grubu'nda Venezuela ile Ekvador, C Grubu'nda Uruguay ile Panama, D Grubu'nda ise Kolombiya ile Brezilya gruptan çıkarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) düzenlediği Copa America'nın bu yıl 48.'si Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile ortaklaşa olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Söz konusu organizasyonda grup aşamaları tamamlanırken, çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. A Grubu'nda, son şampiyon Arjantin oynadığı 3 maçı da kazarak 9 puanla grup lideri olurken, Kanada 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı ve 4 puanla ikinci basamakta yer aldı. B Grubu'nda 3 maçta 3 galibiyet almayı başaran Venezuela 9 puanla ilk sırada tamamladı. Ekvador ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puanla gruptan çıkmayı başardı. Turnuvanın en golcü takımı olan Uruguay 9 puanla C Grubu'nu ilk sırada tamamladı. Ev sahibi ABD'nin de yer aldığı C Grubu'nda Panama 6 puanla gruptan çıktı. D Grubu'nda ise 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puanla ilk sırada Kolombiya yer alırken, 1 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Brezilya ise 5 puanla grupta ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig oyuncularının gruplardaki performansı

Turnuvada Süper Lig'de forma giyen Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sezonu Kasımpaşa'da geçiren Ekvadorlu Jackson Porozo ve MKE Ankaragücü'nün hücum oyuncusu Jamaikalı Renaldo Cephas ülkeleri adına mücadele etti. Jackson Porozo, forma şansı bulamadı. Renaldo Cephas ise 3 maçta toplamda 57 dakika saha kalırken, gol ve asist katkısı sağlayamadı. Davinson Sanchez, grup aşamasında oynadığı 3 maçta da 90 dakika sahada yer alırken, 2. maçta Kosta Rika karşısında 1 gollük katkı sağladı ve söz konusu müsabakada maçın oyuncusu seçildi.

Organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri ve maçların tarihleri şu şekilde:

5 Temmuz

04.00 Arjantin - Ekvador

6 Temmuz

04.00 Venezuela - Kanada

7 Temmuz

01.00 Kolombiya - Panama

04.00 Uruguay - Brezilya - İSTANBUL