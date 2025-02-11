Çocukluk Hayalini Gerçekleştiren Genç Spiker Özcan Çelebi

Ordu'da çocukken televizyon karşısında spikerleri taklit eden ve o anlara ait videoları bulunan 25 yaşındaki Özcan Çelebi, hayalinin peşinden giderek mesleğe adım attı.

Altın Ordu ilçesinde yaşayan Özcan Çelebi, 2011 yılında Orduspor'un maçları olduğu sırada televizyon karşısında spikerleri taklit etmeye başladı.

İlkokulda da özel günlerde spikerleri taklit ederken videoları bulunan Çelebi, bu hayalinden vazgeçmedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra memleketi Ordu'ya dönen Çelebi, kentte uydudan yayın yapan TV52'nin yöneticileriyle görüşerek Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Orduspor 1967'nin maçlarını anlatmak istediğini iletti.

Kanal yöneticileri tarafından bu talebi olumlu karşılanan Çelebi, geçen sezon canlı yayından mor beyazlı ekibin maçlarını anlatmaya başladı. Bu sezon da takımın müsabakalarını oynadığı Yeni Ordu Stadyumu'nda maç anlatmaya devam eden Çelebi, spikerlik hayaline 13 yıl sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çocukluğundaki spikerlik videoları sosyal medyada ilgi gördü

Özcan Çelebi'nin 11 yaşındayken televizyon karşısında spikerleri taklit eden, maçları kendi kendine sunduğu anlara ilişkin videoları ise sosyal medyada ilgi gördü.

Çelebi'nin sosyal medyadaki videolarına "Hayalinin peşinden giden bir spiker" şeklinde yorumlar yapıldı.

Özcan Çelebi, AA muhabirine, çocukken çok maç izlediğini belirterek, en çok da şehrinin takımı Orduspor'u izlediğini söyledi.

Maç izlediği sırada her seferinde spikerlerin dikkati çektiğini ifade eden Çelebi, "Onları merak ettim. Maçı nasıl anlatıyorlar, nasıl bir reaksiyon veriyorlar diye hep bir merakım olmuştur. Bunlar benim hep dikkatimi çekmiştir. Ben de oradan merak ettim bu spikerliğe. Sonra kendi kendime maçları uydurup anlatmaya başladım." dedi.

Aradan yılların geçtiğini ancak bu hayalinden vazgeçmediğini dile getiren Çelebi, "Geçen yıl bir ziyaret sırasında TV52 yöneticileri ile yolum kesişti. Benim için de böyle bir fırsat doğmuştu. Ben de kendilerine fırsat vermeleri halinde Orduspor 1967'nin maçlarını anlatarak spikerlik serüvenime başlamak istediğimi ilettim. Onlar da bana güvenerek bu görevi verdi." diye konuştu.

"Günün birinde bu hayalimin gerçek olacağını düşünüyordum"

Geçen sezon spikerlik serüveninin başladığını ve hayaline kavuştuğunu ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"Şu anda mor beyazlı takımımızın iç saha maçlarını TV52 ekranlarından anlatıyorum. Hayal kurmak çok güzel. O zamanlar bu hayalinizi gerçekleştirmek zor gibi gelebiliyor ama ben hiçbir zaman spikerlik hayalimden vazgeçmemiştim. Günün birinde bu hayalimin gerçek olacağını düşünüyordum. Şu anda çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bana kapılarını açan kanal yöneticilerine teşekkür ederim."

"Bunu daha ileriye taşımak için elimden geleni yapacağım"

Çelebi, Orduspor'un 30 Ocak 2011'de Giresunspor ile oynadığı maç sırasında ağabeyinin desteği ile çekilen videosuna ilişkin şunları söyledi:

"Ben o dönem bu videoları çekerek kendimi mutlu etmeye çalışırdım. Sonra bu videoları izleyerek kendimi motive ederdim. Geçtiğimiz haftalarda da bu videoyu sosyal medyamda paylaştım ve çok güzel yorumlar aldım. Şu anda spikerlik yapan önemli isimlerden de güzel yorumlar aldım. Yapılan tüm yorumlar beni çok mutlu etti. Kendimi daha fazla geliştirerek bu alanda iyi yerlerde olmak istiyorum. Hayalim gerçekleşti ama bunu daha ileriye taşımak için elimden geleni yapacağım."

Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Anadolu'daki diğer tüm takımların maçlarını bir gün anlatmayı çok istediğini dile getiren Çelebi, "Bunun yanı sıra yurt dışındaki takımların maçlarını anlatmayı isterim. Şu anda Ordu'da iki tane Orduspor takımımız. Şayet bu takımlarımız üst liglere yükselirse Orduspor'un maçlarını anlatmaya devam etmek istiyorum çünkü burası hikayemin başladığı yer. İnşallah yeni bir hayal olarak bunları yüreğimde tutuyorum." dedi.