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Aslan gibi başlangıç! Galatasaray, PAOK'u eli boş gönderdi

Aslan gibi başlangıç! Galatasaray, PAOK'u eli boş gönderdi
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında konuk ettiği PAOK'u 3-1 mağlup etti. Turnuvanın lig etabına 3 puanla başlayan sarı-kırmızılı takım, ikinci hafta karşılaşmasında 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Letonya temsilcisi Rigas Skola ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında Yunan temsilcisi PAOK'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki karşılaşmayı 3-1 kazanarak turnuvanın lig etabına galibiyetle başladı.

MAÇIN BAŞINDA OSIMHEN, İLK YARININ SONUDA YUNUS KAÇIRDI

Galatasaray, karşılaşmaya hızlı başladı. Sarı-kırmızılı takım, henüz ilk saniyelerde Victor Osimhen ile gole çok yaklaştı. Kaan Ayhan'ın ortasında müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapan Nijeryalı golcü, topu üstten auta yolladı. Cimbom, dakikalar 42'yi gösterdiğinde ise bir net gol pozisyonundan da Yunus Akgün ile yararlanamadı. Yunus'un ceza sahasına yapılan ortaya gelişine yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı. Tribünler gol diye ayağa kalkarken maçı anlatan spiker de ilk etapta gol anonsu yaptı.

Cimbom 3 puanla başladı! Galatasaray, PAOK'u sahasında 2-1 yendi

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray'ın 10 numarası Mertens, PAOK ceza sahası içerisinde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi. Müsabakanın İspanyol hakemi Alejandro Hernandez, Galatasaraylı futbolcuların yoğun itirazına rağmen oralı bile olmadı ve oyunu devam ettirdi. Hernandez'in vermediği penaltı tartışmalara yol açtı.

Cimbom 3 puanla başladı! Galatasaray, PAOK'u sahasında 2-1 yendi

CİMBOM İKİNCİ YARININ BAŞINDA ATTI

RAMS Park'ta oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, sarı kırmızılılar 49. dakikada öne geçti. Dries Mertens'in kullandığı korner vuruşunda Victor Osimhen topu dokundu, Baba Rahman'a çarpan top ağlarla buluştu. UEFA da golü PAOKlu oyuncuya yazdı. Öte yandan Stadyumda gol için Victor Osimhen anons edildi ve gol müziği olarak "Yarim Yarim" şarkısı çaldı.

Cimbom 3 puanla başladı! Galatasaray, PAOK'u sahasında 2-1 yendi

PAOK BERABERLİĞİ YAKALADI

Konuk takım, 67. dakikada eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen PAOK atağında Zivkovic'in pasıyla çizgiye inen Jonny, topu içeriye çevirdi. Kaleci Günay Güvenç'in ayağından seken topu Konstantelias filelere gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca da karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Cimbom 3 puanla başladı! Galatasaray, PAOK'u sahasında 2-1 yendi

YUNUS SAHNEYE ÇIKTI

Galatasaray, 75. dakikada bulduğu golle bir kez daha öne geçmeyi başardı. Kaan'ın ortasında topla buluşan Mertens'in kale sahasına doğru yaptığı vuruş Victor Osimhen'e gitti. Osimhen'in kafayla indirdiği topu yaptığı sert vuruşla filelere göndermeyi başaran Yunus Akgün, takımını yeniden üstünlüğe taşıdı ve skor 2-1'e geldi.

Cimbom 3 puanla başladı! Galatasaray, PAOK'u sahasında 2-1 yendi

SIRADAKİ RAKİP

Sahadan 3-1 galip ayrılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Sarı-kırmızılı takım, lig etabının ikinci hafta karşılaşmasında ise 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Letonya temsilcisi Rigas Skola'ya konuk olacak. PAOK ise aynı gün Romanya ekibi Steaua Bükreş'i ağırlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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