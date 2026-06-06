Haberler

CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası Türkiye etabı, Alanya'da sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası'nın Türkiye etabı Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor. Kadınlarda Türkiye takımları Yunanistan'a yenilirken, erkeklerde Kuzey İrlanda'yı mağlup etti. Yarın Ukrayna, Çekya ve Norveç ile karşılaşmalar yapılacak.

CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası'nın (CEV Beach Volley Nations Cup) Türkiye etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kadınlar C grubunda sabah seansında Polonya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup eden Türkiye'nin birinci ve ikinci takımları, Alanya Uluslararası Plaj Spor Merkezi'nde akşam maçlarında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Müsabakalarda Türkiye'nin ikinci takımı İdil Gür - Yasemin Yıldırım ikilisi, Yunanistan'ın Paraskevi Zafeiriou - Anastasia Shirinina ikilisine 2-0 yenildi.

Türkiye'nin birinci takımı Su Şimdim - Bahar Doğan ikilisi de Yunanistan'ın Konstantina Tsopoulou - Mirto Kalamaridou ikilisine 2-0 mağlup oldu.

A grubundaki Türkiye'nin erkeklerde birinci takımı Yusuf Özdemir - Batuhan Kuru ikilisi ise Kuzey İrlanda'nın Jeff Scott - Gavin McCaughern ikilisini 2-0, Türkiye'nin ikinci takımını oluşturan Sacit Kurt - Tuna İmdat ikilisi de Kuzey İrlanda'dan Max Lockhart - Aidan Murphy ikilisini 2-0 mağlup etti.

Şampiyonada Türkiye milli takımı yarın erkeklerde 11.00 ve 11.45'te Ukrayna, 21.00 ve 22.00'de Çekya ile kadınlarda da 17.00 ve 17.45'te Norveç ile karşılaşacak.

Organizasyon, yarın oynanacak müsabakalarla sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
Kerkük Valisi Seman Ağa: Aziz milletimiz destek olmasaydı bugün bu başarı olmazdı

Komşuda 102 yıllık hasreti bitiren validen Türkiye'ye övgü dolu sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket

G.Saray forması uzatıldı ama... Milli yıldızdan tepki çeken hareket
Tokat'ta arkadaşları damada 10 bin liralık madeni para taktı

Bunlar nasıl arkadaş! Damada resmen tuzak kurdular
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Lunaparkta kan donduran olay! 20 yaşındaki çalışan kurtarılamadı
HÜDA PAR, Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu

HÜDA PAR'dan Rahmi Koç hakkında suç duyurusu
Dünya Kupası'nın en güçlü takımları açıklandı! Türkiye'nin sıralamadaki yeri kızdıracak cinsten

Dünya Kupası'nın en güçlüleri açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması
Ünlü şarkıcı düğünü için bir servet harcadı

Ünlü şarkıcının düğünü için harcadığı para öyle böyle değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin