Uçakta çetnik selamı veren Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'e tepkiler çığ gibi
Sırbistan Milli Takımı, Sırp raket Novak Djokovic'in Amerika Açık'ta şampiyon olması sonrası uçakta büyük coşku yaşadı. Bu sırada Fenerbahçeli futbolcu Tadic'in de arasında olduğu birçok futbolcu Sırpların zafer işareti olarak gördüğü çetnik selamını verdi. Bosna Savaşı'ndan kötü izleri olan bu hareketi yapması sonrası Tadic'e tepki yağdı.
Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Amerika Açık şampiyonluğunu kutlayan Sırbistan Milli Takımı'nda Fenerbahçeli futbolcu Tadic'in verdiği çetnik selamı olay oldu.
Sırplar için zafer işareti olan ve dini kökleri olan selam, Bosna Savaşı'nın simgelerinden biriydi. Irkçı Sırp çetelerin, Boşnak Müslüman aileleri öldürdükten sonra serçe ve yüzük parmaklarını kestiklerini biliniyor.
Tadic'in bu selamı vermesi büyük tepki çekti. Ancak Sırplar için zafer anlamı taşıyan bu işareti daha önce eski Beşiktaşlı Dusan Tosic de yapmış ve hareketin Sırplar için bir selamlama ve sevinç ifade etme biçimi olduğunu belirtmişti.
2015 yılında verdiği çetnik selamı Türkiye'de tepki çeken Tosic yaptığı açıklamada, "Arnavutluk-Sırbistan maçından sonra, Türkiye'de ve bilhassa sosyal medyada yapılan yorumlardan dolayı bu açıklamayı yapmayı bir zorunluluk olarak görüyorum. Üç parmak işareti, faşizmi, dini ve ırkçılığı sembolize etmez. Üç parmak işareti genel olarak bütün Sırp sporcuların, hiç kimseyi hedef almaksızın selamlama ve sevinçlerini ifade etme biçimidir. Benim maç sırasında yaptığım hareket, birilerini kırdıysa bundan dolayı üzüntülerimi ifade etmek isterim. Saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.
Çetnik selamı olarak bilinen "Üç Parmak"'ın Sırplar için üç anlamı var. Gazeteci Fatih Sabovic'e göre bu anlamlar şöyle:
- Sırplar için Üç Parmak, "Baba, Oğul ve Kutsal Ruhu" simgeler.
- Ortodoksların istavroz ritüeli de birleştirilen üç parmak ve üç tekrardan oluşuyor.
- Üç Parmak, Sırplar için saygıdeğer kişilikler olan, Aziz Sava, II. Petar Petrovic-Njegos ve Djordje Petrovic'i de sembolize ediyor.
Çetnik selamı veren sporcular: