Çeşme'de Salomon Yarı Maratonu düzenlenecek

ABD'den Güney Afrika'ya dünyanın dört bir yanından gelen 1500 koşucu, Çeşme'de gerçekleştirilecek olan Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda buluşacak. Türkiye'nin en gözde turizm noktalarından biri olan Çeşme, doğal güzellikleri, iklimi, coğrafyası ve kültürüyle koşucuları kendine hayran bırakacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Almanya'ya, Rusya'dan Güney Afrika'ya dünyanın dört bir yanından gelen 1500 koşucu Çeşme'de buluşacak. 16 yaşından 70 yaşına yüzlerce koşucu, Çeşme'yi koşarak keşfedecek.

Türkiye'nin ve dünyanın en gözde turizm noktalarından biri olan Çeşme, ilk kez bir yarı maratona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor. Doğal güzellikleri, iklimi, coğrafyası ve kültürüyle ziyaret eden herkesi kendine hayran bırakan Çeşme'de Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya'ya, Rusya'dan Güney Afrika'ya, İran'dan Yunanistan'a pek çok ülkeden koşucu, Çeşme'nin tarihi sokaklarında ve plajlarında rüzgarın peşinden koşacak.

İmza attığı projeler ve organizasyonlarla spor tutkusunu Türkiye'nin dört bir yanında yaşatan, markalaşan spor organizasyonları ile yarışın yapıldığı bölgenin, şehrin, değerlerinin uluslararası tanıtımına katkı sağlayan Argeus Travel & Events'in yeni organizasyonu Salomon Çeşme Yarı Maratonu, ilk kez Çeşme'de gerçekleşecek.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu; Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin destekleriyle Salomon isim sponsorluğunda Garmin ve Toyota Hybrid mobilite sponsorluğunda, Züber ve PT Academy markalarının ürün ve hizmet sponsorluğunda düzenlenecek. Yarışın basın toplantısı da Çeşme Kent Müzesi'nde düzenlendi.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan yarışın basın toplantısı, bugün tarihi Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Çeşme Kent Müzesi'nde yoğun ilgi ile gerçekleşti.

Basın toplantısına; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktugan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Burak Zeydanlar, İlçe Gençlik Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Salomon Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucusu Aydın Ayhan Güney ve kamu kurumları ile sponsor markaların temsilcilerinin yanı sıra Salomon atletleri de katılarak organizasyonun vizyonu ve yarış hakkında bilgiler paylaştılar.

Mehmet Maraşlı: "1500 koşucunun Çeşme'nin güzellikleri içinde Alaçatımızı görmeleri çok değerli"

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "Çeşme'nin sadece yaz turizminde değil 12 ay süresince potansiyelini artırmak için çalışıyoruz. 1500 kişi ile birlikte 4 bine yakın kişiyi misafir etmek bize gurur veriyor. Spor limit tanımıyor, insanlar spor için her yere seyahat ediyor. İlk yılında 12 ülkeden 1500 kişinin Çeşme'nin güzellikleri içinde koşması, Alaçatımızı görmeleri Çeşme'nin marka değerini artırıyor, dünyaya tanıtılmasını sağlıyor. Veloturk Gran Fondo Çeşme Amatör Bisiklet yarışı organizasyonunu altı yıldır birlikte düzenlediğimiz Argeus ve sponsorlarımızın desteği ile birlikte kusursuz bir yarış yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Yıldırım Aktugan: "Yeryüzündeki Cennet Çeşme, spor turizminin merkezi olacak"

Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktugan: "Ülkemizin ve dünyanın en çok ziyaret edilen tatil yerlerinden biri konumunda Çeşme, gerek iklimi, gerek coğrafyasıyla her yıl bölgede milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyoruz. Şimdi bu yıl ilk defa Çeşme'de bir yarı maraton yarışı düzenleyeceğiz. En az sporcular kadar ben de heyecanlıyım. Yerli ve yabancı 1500 sporcu Çeşme'mizin tarihi sokaklarında yarışacaklar. Çeşme, spor turizminin merkezi olacak. Sorunsuz, rüya gibi bir yarış olmasını diliyorum" diye konuştu.

Atilla Kuduoğlu: "Herkesin keyifle katılacağı, geleneksel bir yarış olmasını ümit ediyoruz"

Çeşme'de ilk kez bir yol koşusu düzenleneceğini belirten Salomon Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kuduoğlu, "Çeşme Yarı Maratonu, Çeşme'de ilk kez bu yıl düzenlenecek. Türkiye'de yarı maraton ile başlayıp bunu ilerleyen dönemlerde normal maratona çevirebileceğimiz, coğrafyası son derece uygun, insanların katılımının gayet iyi olacağı bir noktada Çeşme'de bir yol koşusu yapmayı planladık. Güzel bir yarış olmasını diliyoruz. Önümüzdeki yıl ve yıllarda da herkesin keyifle katılacağı, geleneksel bir yarış olmasını ümit ediyoruz. Bizim yarışlarımız festival havasında oluyor. Sosyal olarak da insanları spora yönlendirmek büyük bir keyif. Yol koşularında uluslararası sporcular yetiştirip, milli atlet yapıp, onları da Türkiye'ye armağan etmek istiyoruz. Bu manevi anlamda bizim en büyük kazanımımız olacak" ifadelerini kullandı.

Aydın Ayhan Güney: "Amacımız her zaman etkinlikleri düzenlediğimiz bölgenin turizm değerini artırmak"

Salomon Çeşme Yarı Maratonu'na kayıt açılmamasına rağmen yoğun talep olduğunu belirten Argeus Travel & Events Kurucusu Aydın Ayhan Güney, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Salomon Çeşme Yarı Maratonu'na sadece 2 ay kala kayıtları açmamıza rağmen pek çok ülkeden yoğun bir talep oldu. Bu yıl ilk kez Çeşme'de bir yol koşusu düzenliyoruz. Tabii bunun da heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Amacımız her zaman etkinlikleri düzenlediğimiz bölgenin turizm değerini artırmak. 12 ülkeden 1500 koşucu Çeşme'de koşacak. 2 farklı parkurumuz var. Biri 21K, diğeri de 10K. 21K parkuru, Dünya Atletizm Birliği tarafından sertifikalandırılmış bir parkur. 21K parkuru Cumartesi günü saat 08.00'da Çeşme şehir merkezinden, 10K parkuru da saat 09.00'da Alaçatı'dan başlayacak. Tabii yarı maraton boyunca çeşitli etkinlikler de sporseverleri bekliyor olacak. Bölge halkı için de bu çok önemli bir deneyim. Umarım sorunsuz çok güzel bir organizasyonu hep beraber geride bırakır ve seneye tekrar Çeşme'de buluşuruz" şeklinde konuştu.

Çeşme'de Koşu Festivali

4 kıtadan gelen her yaştan koşusever Çeşme'de buluşacak. 16 yaşından 70 yaşına kadar yüzlerce koşucu Çeşme'nin tarihi sokaklarında rüzgarın peşinden madalya için yarışacak. Yoğun ilgi gören yarışın startı ise yarın verilecek. Yarışın bir 21 kilometre uzunluğundaki 21K Çeşme Yarı Maratonu parkuruna 516 sporcu mücadele edecek. 19-34 yaş arası genç sporculardan yoğun talep gören parkurda yarışacak sporcuların 361'i erkek, 95'i ise kadından oluşuyor. Çeşme'nin tarihi dokusu içerisinde geçen parkur 19-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 ve 65-69 yaş aralığında olacak. Salomon C¸es¸me Yarı Maratonu 21K Parkur Startı parkurunun startı yarın sabah 08.00'de C¸es¸me S¸ehir Merkezi start noktasından verilecek.

Yarışın kısa parkuru olan 10K'lık parkurda 984 koşucu yarışacak. Birçok ülkeden yarışa katılan koşucuların 555'i erkek, 330'u kadın sporculardan oluşuyor. 10 kategoriden oluşan 10K parkurunun yaş dağılımı ise 16-18, 19-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve 70-74 aralığında olacak. Salomon C¸es¸me 10K Parkur Startı ise saat 09.00'da C¸es¸me Belediyesi Alac¸atı Hizmet Binası önündeki Alac¸atı S¸ehir Merkezi start noktasından verilecek.

Yarış sonrasında, Salomon C¸es¸me Yarı Maratonu O"du"l To"reni saat 12.00'de Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek. - İZMİR