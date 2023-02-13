Cenk Tosun'dan küçük Cavit'e forma sözü Spor Haberleri Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, depremde enkazdan çıkan küçük Cavit'in çağrısında cevap verdi ve istediği Beşiktaş formasını ulaştıracağını söyledi. Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, depremde enkazdan çıkan küçük Cavit'in çağrısında cevap verdi ve istediği Beşiktaş formasını ulaştıracağını söyledi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara bir destek de Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'dan geldi. Enkazdan çıkan küçük Cavit'in çağrısına cevap veren Tosun, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Cenk abinden sana sevgi dolu selamlar. Videonu gördüm. En kısa zamanda sana formanı ulaştıracağım kardeşim. Eski gücüne geri döndüğünde de Vodafone Park'ta seni ağırlamaktan mutluluk duyarız. Seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kahramanmaraş Cenk Tosun Beşiktaş Spor Haberler

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