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Cengiz Ünder evleniyor

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Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder, sosyal medya fenomeni sevgilisi Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk adımı attı. İki yıldır birlikte olan çift, bir süre önce birlikteliklerini sosyal medyada duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder'in anne ve babası İstanbul'a gelerek Bilge Yenigül'ü oğullarına istedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen ve bu sezon beklentilerin altında kalarak takıma fazla katkı veremeyen 27 yaşındaki Cengiz Ünder hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Cengiz Ünder evleniyor

EVLENİYORLAR

Ünder, iki yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Cengiz Ünder'in Balıkesir'de yaşayan anne ve babası Fatma-Hasan Ünder, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Bilge Yenigül'ü oğullarına istedi.

Cengiz Ünder evleniyor

Sosyal medyada birlikteliklerini daha önce duyuran çift geçtiğimiz Kasım ayında sürpriz doğum günü partisiyle gündem olmuştu. Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Cengiz Ünder, Bilge Yenigül için hazırladığı sürpriz doğum günü partisinden anlar paylaşmıştı.

Cengiz Ünder evleniyor

BU SEZON SKOR KATKISI VEREMEDİ

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 9 maça çıkan Cengiz, söz konusu mücadelelerde gol veya asist katkısı üretemedi.

Cengiz Ünder evleniyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

zaten bir işe yaramıyor, bedava parasında alıyor oh

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