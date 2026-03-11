Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması

Çaykur Rize spor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynayacakları Trabzon spor maçıyla ilgili, "Zor bir maç bizi bekliyor. Orası aşikar. Biz bundan önceki her maçta olduğu gibi orada da gidip kendi oyunumuzu icra edip yakaladığımız ritmi, momentumu devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki iftar programında gazetecilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Uçar, hayatını kaybeden Trabzon spor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Geçmişte birlikte futbol oynadığım takım arkadaşımdı. Futbol camiasının değerli isimlerinden sevgili hocamız, antrenörümüz ve dostumuz Orhan Kaynak'ı kaybettik. Başta ailesi ve Trabzon spor Kulübü olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"Zor bir maç bizi bekliyor"

Trabzonspor ile 14 Mart Cumartesi günü oynayacakları maçın başlama saatinin 20.00'ye alındığını hatırlatan Uçar, "Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde komşu şehirler arasında ciddi bir rekabet vardır ama önemli olan bu rekabetin sporun ruhuna uygun bir şekilde devam ettirilebilmesi. Bizim iki şehrimiz, Rize ve Trabzon arasında da senelerden gelen güzel, tatlı bir rekabet olduğunu da bilen bir insanım. Burada özellikle oyuncularımıza, bizlere, tribündeki bulunan insanlara da çok büyük sorumluluk düşüyor. Öfkeli bir mirastansa daha neşeli bir miras gelecek nesillere bırakabilmek, oynadığımız oyunlarla anılabilmek bence yapabileceğimiz en büyük katkı olur. Gerek futbola, gerekse iki şehir arasındaki dostluğa..." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni bir kadro olmalarına rağmen inanılmaz güzel işler yaptılar"

Uçar, kendilerini zor bir maçın beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda üçüncü sıradalar, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aralarında 3 puan fark var. Yeni bir kadro olmalarına rağmen inanılmaz güzel işler yaptılar. Şu anda ligde de Başakşehir ve bizimle beraber son 3 maçını kazanan formda bir ekibe karşı oynayacağız. Evinde de iyi işler çıkarıyorlar. Zor bir maç bizi bekliyor. Orası aşikar. Biz bundan önceki her maçta olduğu gibi orada da gidip kendi oyunumuzu icra edip yakaladığımız ritmi, momentumu devam ettirmek istiyoruz. Bunun adına oyuncularımızla beraber hazırlıklarımıza başladık. Hafta başından beri çalışıyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp oraya gidip son 3 maçta yaşadığımız, yakaladığımız ivmeyi gol yemeden sürdürdüğümüz bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Umarım başarabiliriz. Her şey bir tarafa maçlar kazanılır, kaybedilir. Kazanmak için hiçbir zaman her şeyi mübah gören bir insan değilim. Sahada dostluğun kazanmasını, hak edenin sahadan galip ayrılmasını, kaybedenin kazananı tebrik etmesi, kazananın da kaybedene başarılar dilediği bir müsabaka olmasını dilerim. Umarım gülen taraf biz oluruz, taraftarımızı mutlu ederiz."

Takımın durumunu değerlendiren Uçar, "İster istemez oyuncuları tanıyoruz, şanslar veriyoruz. Daha verim aldığımız oyuncularla devam ediyoruz, sürelerini artırıyoruz. Maçları da analiz ettikten, kendimizce en doğru oyunu bulmaya çalıştık. Belki maçına göre en doğru kadroları bulmaya çalıştık. Fazla gol yiyorduk, bunu biraz minimize etmeye çalıştık. Son haftalarda başarabildik." ifadelerini kullandı.

"Bizim gol atmakta çok da bir sıkıntımız yok"

Uçar, ligi en iyi yerde bitirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Sıralamaya baktığımız zaman pozisyon üreten bir takım Çaykur Rizespor. Belki 9'uncu sıradayız ama en çok gol atan yanlış bilmiyorsam 6'ncı sırada takımımız. Bizim gol atmakta çok da bir sıkıntımız yok. Takım savunmasını biraz daha sert, daha iyi yapabilmek önceliklerimizden biriydi. Yüzde yüz başarmadık. Şu an itibarıyla çok bir şey başarmadık. Hala 9'uncu sıradayız. 30 puanımız var. Kalan 9 hafta var. Umarım bu 9 haftayı da en iyi şekilde geçirip bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek amacımız olacak." şeklinde konuştu.

"Ceza sahası içinde durdurulması gerçekten çok kolay olmuyor"

Trabzonspor'un çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğuna işaret eden Uçar, "Paul Onuachu son 7 maçın hepsinde gol attı. Attığı goller de birbirine çok benzer goller. Ligin en uzun santrforu. Ceza sahası içinde özellikle top oraya geldiğinde durdurulması gerçekten çok kolay olmuyor. Özellikle yüksek toplarda iyi bir oyuncu. Bizim adımıza hiç kolay olmayacak onu söyleyeyim ama elbette yani biz savunma oyuncularımızla beraber kendi adımıza yapabildiğimizin en iyisini yapıp onu durdurmaya çalışacağız. Sadece onu değil ama Trabzon takımı çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Sadece Onuachu üzerinden konuşursak yanılgıya düşeriz. Arkada çok kaliteli oyuncuları var. Dolayısıyla sadece Onuachu üzerinden konuşmamamız gerekir. Trabzon takımı çok formda. Bizim adımıza o anlamda kolay bir maç olmayacak ama gerek Onuachu olsun gerek diğer oyuncularla alakalı yapabildiğimizin en iyisini yapıp onları durdurmaya çalışacağız." açıklamasını yaptı.

Gelişmekte olan bir takım olduklarını dile getiren Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda çok başardığımız bir şey yok. Sadece üç maç kazandık, ayaklarımız yere sağlam basması lazım. Biraz öz güven kaybımız vardı, çok net. Takım olarak. Çünkü arka arkaya 6-7 maç kazanamamak kolay değil. İyi oyunlar oynayıp da kazanamadık aslında. Genel anlamda performansımız belki daha çok puan almayı hak etmişti takım olarak. Keşke alabilseydik. Şu anda çok daha farklı yerlerde olabilirdik ama geçmişte kalmayacağız, hep geleceğe bakan bir insanım. Şu an itibarıyla biraz daha oyuncularımız mental anlamda, psikolojik anlamda daha iyi durumdalar. Bence daha gidebileceğimiz bir yol var. Daha iyilerini yapabilecek potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Daha iyi skorlar alabiliriz. Hayalimizdeki bitirebildiğimiz en iyi yer. İnşallah da bunu hep beraber başarırız."