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Çaykur Rizespor Stadının Zemini Yenileniyor

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Çaykur Rizespor'un maçlarını oynadığı stadyumun zemini yenilenmeye başlandı. Zeminde alttan ısıtma sistemi, alttan havalandırma ve vakum drenaj sistemi yapılacak.

Birçok kez gündeme gelen Çaykur Rizespor'un stadının zemini yenilenmeye başlandı.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarını oynadığı stadyumun zemini oynanan bazı maçlarda kötü görüntüsü ile gündeme gelmişti. Bu sezon zeminden ötürü Türkiye Futbol Federasyonu'ndan uyarı da alan Çaykur Rizespor, zemin yenileme çalışmalarını gerçekleştirilirken, stadın zemini tamamen sökülerek yeniden yeşillendirilecek. Aynı zamanda zemine alttan ısıtma sistemi, alttan havalandırma ve vakum drenaj sistemi yapımı ve alttan ısıtma sistemi mekanik odası kurulumu da yapılacak.

Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada "Stadyumda zemin yenileme çalışmalarına başlandı. Birçok yeniliklerin uygulanacağı zemin 2024-2025 sezonu öncesi hazır duruma getirilmesi planlandı" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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