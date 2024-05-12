Çaykur Rizespor, Pendikspor'u 1-0 Yendi

Stat: Pendik

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Uğur Sarı

Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Welinton, Emre Taşdemir, Ndiaye, Gökcan Kaya, Lusamba, Halil Akbunar, Thiam, Erencan Yardımcı

Çaykur Rizespor : Tarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Mocsi, Halil İbrahim Pehlivan, Olawoyin, Shelvey, Akintola, Muammer Sarıkaya, Zeqiri, Minchev

Gol: Dk. 45 Shelvey (Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk. 45+5 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 45+5 İlhan Palut (Teknik Direktör) (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını, konuk takım 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Zeqiri'nin ceza sahası çizgisi üzerinden çıkardığı şutta top kaleci Erdem Canpolat'tan döndü. Pozisyonun devamında altıpasın sağında bu kez Akintola'nın yaptığı vuruşta Erdem yine gole izin vermedi.

6. dakikada konuk takım önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Ani gelişen atakta Olawoyin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Zeqiri'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

21. dakikada Taha Şahin'in sağ çaprazdan ortasında Olawoyin'in altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Erdem Canpolat, yere çarparak yükselen topu parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

45. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Akintola'nın pasında topla buluşan Shelvey, yayın sağından ceza sahasına girip önünü boşalttıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Erdem Canpolat'ın parmaklarının ucuyla müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

45+4. dakikada Pendikspor, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Ceza sahasında Halil İbrahim Pehlivan ile girdiği ikili mücadelede Halil Akbunar yerde kaldı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, penaltı kararı verdi.

45+6. dakikada Thiam'ın kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 üstün bitirdi.