Çaykur Rizespor maçın ardından

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, müsabaka sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Antrenörlükte 6'ncı senem hiç böyle 45 dakika oynamamıştım. Bu kadar baskılı, bu kadar maçı kazanmak isteyen bir oyuncu grubuna hiç denk gelmemiştim diyebilirim. Maçı kazanmayı isteyen taraf, mücadele eden taraf, fazlasıyla pozisyona giren taraf ne derseniz deyin, yorumlarımı özellikle de maçı izleyenler için yapıyorum teknik olarak. Her şeyi denedik ancak 3 puanı alamadık. En büyük mahcubiyetim koşulsuz, şartsız, her şekilde henüz galibiyet alamamış bir takımın hocası olarak, bana ve oyuncu grubuma bu şekilde destek veren camiaya sadece. Onun dışında hiçbir üzüntüm, hiçbir tereddüttüm yok. İyi oyuncularımız var bugün sonuna kadar galibiyeti, üç puanı hak ettiler ama futbol bu; bazen de istediğiniz sonucu alamıyorsunuz nasip olmuyor. Bugün nasip olmadı ama oyuncular, bu şekilde sahaya inanarak çıkarlarsa bir daha bu sahada maç kaybetmeyeceklerine eminim. Onlara da bunu söyledim. Dediğim gibi çok mücadele ettik, çok istedik bazen çok istediğimizde de olmuyor. Bugün böyle bir gün yaşadık. Tek mahcubiyetim, üzüntüm; bu taraftarlara, bu insanlara üç puanı yaşatamamış olmak. Bunun için de üzgünüm" dedi.

'ZARAR VERİCİ BENSEM ZATEN BİR DAKİKA BİLE DURMAM'

Bir gazetecinin istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna Selçuk İnan şu şekilde cevap verdi;

"Hayatımda hep cesaretli oldum, hep dürüst oldum. Kabul edersiniz, etmezsiniz beni tanıyanlar için söylüyorum en azından. Hiçbir şeyden korkmadım hayatımda hiç kimseye zarar vermedim hiçbir şekilde. Böyle bir şey hissettiğim anda bir saniye bile durmam, durmadım da zaten hayatım boyunca. Bütün futbolculuk ve hocalık kariyerimde, çalıştığım insanlara, başkanlarıma, yöneticilerime, basına, kim olursa olsun, taraftarlara hiç saygısızlık yapmadım. Kötü düşünmedim ama hep onlara aldıkları kararlara saygı duydum. Bazen katılmasam da isyan etmedim, karşı çıkmadım, saygısızlık yapmadım. Hep saygı duydum. Bundan sonraki hayatımda da böyle olacak. Bugün eğer zarar verici kişi bensem, zaten bir dakika bile durmam. Onu hissettiğim anda da zaten durmam"

İLHAN PALUT: 1 PUANI KAZANÇ OLARAK GÖRÜYORUZ

Her iki takımın da puan olarak lige iyi başlayamadığını söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bugünkü beklentimiz, rakibin artık bu maçta coşkuyla, büyük bir istekle başlayacağı yönündeydi. Konuşmalarımızda biz de buna karşılık verelim, sahada sağlam duralım, rakibi önde karşılayalım ve kazandığımız topları, kolay kaybetmeyelim dedik. Maçın ilk 30 dakikalık bölümüne baktığınız zaman her ne kadar Kocaelispor'a net pozisyon vermesek de hatalarımız, kolay top kayıplarımız, onların bu iyi başlangıcına moral motivasyonu da ekledi ve 30 dakikada sahada rakip kaleyi bulmakta zorlanan, çok net pozisyon vermese de oyunu kendi alanında kabullenen bir takım görüntüsüne yol açtı bizim adımıza. Maalesef iki oyuncuyu ilk yarıda değiştirmek durumunda kaldım sistemi değiştirme adına. Burada işler biraz daha dengelendi. Kötü oynadığımız bir ilk yarıda, 1-0 bize armağan gibi bir skordu. Güzel bir gol attık, onu da söyleyeyim. Hazırlanışı bitirişi çok güzel bir goldü. Belki böyle içeri girebilseydik, Kocaelispor takımını erken risklere itebilirdik ama top Hojer'in eline çarptı ve beraberlik. İkinci yarıya baktığınız zaman daha dengeli bir oyundu. Evet, Kocaelispor yüzde 54 ile topa biraz daha sahip oldu. Belki biraz daha fazla yan top kazandı ama yine pozisyon manasında bakacak olursanız net pozisyon, onlar da bulamadı, biz de bulamadık. Ofansif manada bizim için hiç iyi bir maç değildi. Defansif anlamda bu kadar geride kalmamız dönem dönem doğru değil ama bu bölümleri de pozisyon vermeden bitirebilmemiz önemli. Berabere biten maçlarda, sonuca göre bazı takımlar bir puan kazanır, bazı takımlar iki puan kaybeder. Bugün bu ibre, illaki çok pozisyon bulmasa da mutlaka bir takım daha ön plandaysa bu takım Kocaelispor'du. Biz, gösterdiğimiz performansa nazaran aldığımız bir puanı kazanç olarak görüyoruz. İyi oynamadık, ama mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Kocaelispor takımına da geri kalan maçlarda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

'BİZ BUNA TENEZZÜL EDECEK İNSANLAR DEĞİLİZ'

Penaltı pozisyonunda Rizesporlu futbolcuların penaltı noktasına su döktüğüne yönelik yöneltilen soruya cevap veren teknik direktör, " Tüm samimiyetimle söylüyorum ne böyle bir konuşma, ne böyle bir direktifi duydum ne de bu direktif sahaya iletilirken ben bunu gördüm. Biz buna tenezzül edecek insanlar değiliz. Rakibin penaltı noktasına dökeceğimiz suyla rakibin ayağını kaydırıp o penaltıyı kaçırtmalarını sağlayacak hatta böyle bir şey olursa ondan sonrasından korkarım çünkü doğru bir şey değil" şeklinde cevap verdi.

'KENDİSİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ'

Ali Sowe'nin performansını değerlendiren Palut, "İstenilen performansı göstermeyen futbolcu için soru sorulduğu zaman okları direkt ona çevirmek, bir teknik adam için çok doğru değil. Yani burada biraz daha aile içerisinde çözmemiz gereken bir durum ama çok yine açık ve net söyleyeceğim; kendisine çeki düzen vermeli. Ben maç boyunca şunu düşünüyorum; iyi değil ama almalı mıyım? Acaba 10 dakika sonra düzelir mi? Acaba bir top gelir, bunu içeri atar mı? En azından orada bir forvet figürü, Ali Sowe sırtı dönük, iyi rakiple mücadele eder mi? gibi düşünceleri bu sene bana çok yaşatıyor. Gerçekten ne verdiği belli, soru işaretleri olmayan bir oyuncu. Bizim için gol atması önemli değil. Bu kadar çok top kaybıyla oynaması bizim için problem. Hem sohbet ederek, hem belki pozisyonları ona göstererek, zaten yaptığımız bir şey biz ona yardım ederek, onun da bizim yardımımızdan çok daha fazla bireysel çaba göstererek kendisi ve bizim adımıza yıpratıcı olan süreci inşallah aşacağız diye düşünüyorum" dedi.