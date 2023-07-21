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Çaykur Rizespor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ikinci etap hazırlıkları için Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki futbolcular, antrenmanda koordinasyon, pas oyunu, çift kale maç ve koşu çalışmaları yaptı. Günü ise oteldeki fitness salonunda tamamladılar.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki hazırlıklarını sürdürdü.

Karadeniz ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Sabah ilk antrenmanına teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, pas oyunu, çift kale maç ve koşu ile çalışmasını tamamladı.

Mavi-yeşilli ekip, akşam saatlerinde kaldıkları otelin fitness salonundaki çalışmayla günü tamamladı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor

Trendyol Süper Lig İlhan Palut Erzurum Spor Haberler

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