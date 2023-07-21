Çaykur Rizespor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ikinci etap hazırlıkları için Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki futbolcular, antrenmanda koordinasyon, pas oyunu, çift kale maç ve koşu çalışmaları yaptı. Günü ise oteldeki fitness salonunda tamamladılar.