Çarşamba'nın ragbi başarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çarşamba'nın ragbi başarısı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Çarşamba'nın ragbi başarısı

Çarşamba Belediyespor Kulübü U-18 Erkek Ragbi Takımı, Türkiye 3.'sü oldu.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Çarşamba Belediye spor Kulübü U-18 Erkek Ragbi Takımı, Türkiye 3.'sü oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonu faaliyet programında yer alan 7'li Ragbi U-18 Erkekler Etaplı Türkiye Şampiyonası Final Etabı Çorum Nazmi Avluca Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 7'li Ragbi U-18 Erkekler Etaplı Türkiye Şampiyonası Final Etabında Samsun temsilcisi Çarşamba Belediye Spor Kulübü Türkiye 3.'sü oldu.

Alınan başarının ardından açıklamada bulunan antrenör Erkan Göral, "Bu yıl ilk kez kurduğumuz U-18 Erkek Ragbi takımımız ile spor şehri Çarşamba'ya Türkiye üçüncülüğü kupasını kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Sporcularımı göstermiş oldukları üstün performanslarından ötürü tebrik ederim. Sporun ve sporcunun her daim destekçisi olan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a takımımıza vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür ederiz" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çarşamba, Türkiye, Samsun, Rugby, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title