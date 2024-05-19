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Carlos Mane, Konyaspor maçında 5. gole ulaştı

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Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Konyaspor maçında attığı goller neticesinde 5 gole ulaştı. Mane, takımının hayati önem taşıyan maçtan puanla ayrılmasını sağladı.

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Konyaspor maçında attığı goller neticesinde 5 gole ulaştı.

Kayserispor forması ile bu sezon 24 Süper Lig maçında görev alan Carlos Mane 5 gole imza attı. Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan Mane, müsabakanın 32. ve 77. dakikalarında goller buldu. Sarı Kırmızılı forma altında 5 gole imza koyan Mane, takımının da hayati önem taşıyan maçtan puanla ayrılmasını sağladı.

Lig maçlarında 2 de asisti bulunan Portekizli futbolcu; bu sezon Beşiktaş, Ankaragücü ve Karagümrük maçlarında da gol sevinci yaşamıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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