Canlı anlatım! Beşiktaş-Adana Demirspor maçında üst üste gol pozisyonları

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

11'LER

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva,, Immobile.

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali, Nabil, Yusuf

CANLI ANLATIM:

20' Beşiktaş'ta sakatlanan Uduokhai yerine Emrecan Terzi oyuna dahil oldu.

19' Adana Demirspor'da sakatlanan Ali Yavuz'un yerine Aimbetov oyuna dahil oldu.

18' Beşiktaş'ta Uduokhai'de kendini iyi hissetmediğini belirtti. Bir zorunlu değişiklik daha yapılacak.

17' Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Uduokhai ve Ali Yavuz hava topu mücadelesinde çarpıştı. Ali Yavuz sakatlandı oyundan çıkacak.

12' TEHLİKELİ ATAK! Mustafa Hekimoğlu sol kanattan içeriye doğru topu sürerek geldi ardından sol çapraz dar açıdan yakın köşeye vuruşunu yaptı, kaleci Deniz topu kornere çeldi.

11' Beşiktaş'ta sakatlanan Chamberlain yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

9' Beşiktaş'ta Chamberlain daha önce orta alanda yaşadığı mücadele sırasında yaşadığı sakatlığı yüzünden kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanında.

6' Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Amir sağ ayağıyla dokundu ancak top yan ağlarda kaldı.

4' TEHLİKELİ ATAK! Beşiktaş atağında Masuaku sol kanattan ortayı açtı, Rafa Silva önce kafayla ön direkte vuruşunu yaptı ancak kaleci Deniz topu çelmeyi başardı. Seken top yeniden Rafa Silva'nın önüne düştü, Rafa sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, Deniz gelen topu çıkarmayı başardı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.