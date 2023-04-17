Çameli Belediyespor'dan deplasmanda 4-4'lük galibiyet

0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde liderlik hedefleyen Çameli Belediyespor, Başkarcı İdman Yurdu'na karşı baskılı bir oyunla maça başladı. Karşılaşmanın 15'inci dakikasında Kadir Metin'in gölüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, Mustafa Talha Yıldız'ın 26'ncı dakikada kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı. Attığı gollerle deplasmanda kendisini yalnız bırakmayan taraftarlarını sevindiren Çameli Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0'lık skorla tamamladı.

İkinci yarıya daha baskılı oynayan Çameli Belediyespor, 47'nci dakikada Mustafa Taha Yıldız'ın golü ile durum 3-0 oldu. Maçın 76. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Ali Kesikbaş'ın atığı gol ile maç konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Liderlik hedefine ilerlediklerini ifade eden Çameli Belediyespor Teknik Direktör Musa İvgin, deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti. Ligde hedeflerinde herhangi bir sapma olmadan emin adımlarla ilerledikleri için mutlu olduklarını kaydeden İvgin, planladıkları tüm sportif hedeflerine de kararlılıkla ulaşacakları mesajını verdi. - DENİZLİ