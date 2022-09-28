Büyükşehir'in sporcusu güreşte dünya şampiyonu oldu

Samsun'da düzenlenen Üniversitelerarası Dünya Güreş Şampiyonası'nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda Atatürk Üniversitesi'nin öğrencisi olan Faruk Kırtepe, 70 kilogramda Dünya Şampiyonu oldu.

Rakiplerine minderi dar eden milli sporcu Kırtepe, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak benim için onurların en büyüğüydü. Hamd olsun başardım" dedi. Dünya Şampiyonu Kırtepe, "Spora ve sporcuya desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kulüp Başkanımız Ahmet Dal, kulüp antrenörlerimiz Kenan Gör ve Adem Akbulut hocalarıma da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ahmet Dal da, "Sayın Başkanımızın bize verdiği destekle salon sporlarında, kış sporlarında ve diğer tüm branşlarda önemli dereceler elde ediyoruz. Sporcumuzun eğitim gördüğü Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı Hocamız, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı, Doç. Dr. İzzet Uçan ve antrenörümüz Fatih Hikmet Sevim'e de Erzurum GSK olarak teşekkürü bir borç biliyorum. Sayın Başkanımız, Rektörümüz, hocalarımız ve milli sporcumuzun bu büyük özverisiyle altın madalyanın sahibi olduk. Sporcumuzun Dünya Şampiyonluğu derecesi Erzurum'a hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM