Büyük şanssızlık! Samsunspor, Mainz 05 karşısında inanılmaz bir golden oldu

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Mainz 05 ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Almanya'da oynanan müsabakada temsilcimiz Samsunspor çok şansız bir an yaşadı.

GOLE GİDEN TOP EMRE KILINÇ'TAN DÖNDÜ

Karşılamanın 24. dakikasında Samsunspor'da topu alan Musaba, sol kanattan hızla ilerledi. Rakip ceza sahasına yaklaşan Musaba'nın içeriye çevirdiği topu alan Emre Kılınç, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi. Kaleciden seken topu önünde bulan Carlo Holse'nin boş kaleye tamamladığı şutta herkesi geçen top filelere gideceği esnada yerde yatan Emre Kılınç'a çarptı. Karşılaşmanın hakemi, ofsayt durumunda olan Emre Kılınç için oyunu durdurdu. Oyun kaldığı yerden devam etti.

İşte Samsunspor'un kaçırdığı o gol: