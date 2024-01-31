31 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bursaspor - Nazilli Bld. maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bursaspor - Nazilli Bld. CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bursaspor - Nazilli Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Nazilli Bld. maçı nereden izlenir?

BURSASPOR - NAZİLLİ BLD.MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

31 Ocak 2024 tarihinde Bursaspor ile Nazilli Bld. arasındaki TFF 2. Lig maçı, Türkiye saatiyle 14:00'te başlayacak. Bu müsabaka, Bursaspor'un ücretli YouTube kanal(lar)ı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bursaspor Ücretli Youtube kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Maç, Bursa'da, Timsah Arena Stadyumu'nda oynanacak.