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Bursaspor'dan Galatasaray'a ziyaret

Bursaspor'dan Galatasaray'a ziyaret
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Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile birlikte Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti. Görüşmede futbol dünyasındaki gelişmeler ve olası iş birlikleri ele alındı. Çelik, sosyal medyadan misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile birlikte Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, sarı-kırmızılı yönetime misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili ve Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Galatasaray Spor Kulübü'nün konuğu oldu. Sarı-kırmızılı kulübün merkezinde gerçekleşen ziyarette heyeti, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ağırladı. Futbol dünyasındaki güncel gelişmelerin ve iki kulüp arasındaki olası iş birliklerinin ele alındığı görüşme, oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Başkan Çelik'ten sosyal medyada teşekkür mesajı

Ziyaretin ardından resmi sosyal medya hesabı (X) üzerinden bir paylaşım yapan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Galatasaray yönetimine teşekkürlerini iletti. Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Bakanımız Mustafa Varank ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizleri en iyi şekilde misafir eden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'e ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Abdullah Kavukcu'ya teşekkür ediyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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