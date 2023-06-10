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Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı İstanbul, dünya gündeminin bir numarasında. Final öncesi dünyaca ünlü şarkıcılar Anitta ve Burna Boy sahne aldı, ardından piyanist Adam György sahanın içinde canlı canlı Şampiyonlar Ligi müziğini çaldı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde büyük bir görsel şölen yaşandı.

Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı

ANITTA VE BURNA BOY SAHNEDE

Final için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü sanatçılar, maça dakikalar kala sahne aldı. İlk olarak sahneye Burna Boy çıktı. Ardından Anitta, dansçılarıyla birlikte performans sergiledi.

Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı

SAHANIN ORTASINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÇALDI

Macar piyanist Adam György, futbolcuların dizildiği sırada sahanın içinde canlı canlı Şampiyonlar Ligi müziğini çaldı. Ardından maça start verildi.

Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı

Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı

Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı

Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı

Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi İstanbul Spor Haberler

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