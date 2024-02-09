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Bucaspor 1928 ile Altınordu İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928 ile Altınordu arasında oynanacak İzmir derbisinde ev sahibi ekip play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak, konuk takım ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için mücadele edecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Bucaspor 1928'un evinde Altınordu ile oynayacağı İzmir derbisinde ev sahibi ekip, play-off hattındaki yerini sağlamlaştırma; konuk takım ise tehlikeli bölgeden uzaklaşma hedefiyle mücadele edecek.

Geçen hafta deplasmanda Nazilli Belediyespor'la 2-2 berabere kalarak 6'ncı sıraya gerileyen Buca ekibi, derbiyi kazanarak taraftarı önündeki 10 maçlık yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Grupta 4 haftalık galibiyet özlemini evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup ederek sonlandıran 14'üncü basamaktaki Altınordu ise düşme hattıyla arasındaki 3 puanlık farkı artırmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde ilk yarıda Altınordu'nun ev sahipliğinde oynanan randevu 0-0 sona ermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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