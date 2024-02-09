Bucaspor 1928 ile Altınordu İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Bucaspor 1928'un evinde Altınordu ile oynayacağı İzmir derbisinde ev sahibi ekip, play-off hattındaki yerini sağlamlaştırma; konuk takım ise tehlikeli bölgeden uzaklaşma hedefiyle mücadele edecek.

Geçen hafta deplasmanda Nazilli Belediyespor'la 2-2 berabere kalarak 6'ncı sıraya gerileyen Buca ekibi, derbiyi kazanarak taraftarı önündeki 10 maçlık yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Grupta 4 haftalık galibiyet özlemini evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup ederek sonlandıran 14'üncü basamaktaki Altınordu ise düşme hattıyla arasındaki 3 puanlık farkı artırmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde ilk yarıda Altınordu'nun ev sahipliğinde oynanan randevu 0-0 sona ermişti.